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史上5月最強風王！「瑪娃」強颱又長胖了　最新路徑出爐

▲▼瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今年地表最強的瑪娃颱風風速創下史上5月颱風王紀錄，根據氣象局最新預報，瑪娃颱風又長胖了，七級風暴風半徑達300公里，未來2天不排除還有增強和增大趨勢，預計下周一北轉且最接近台灣，至於距離台灣遠或近，仍要看北轉時間點、位置和角度，周日和下周一觀察將更明確。

氣象局預報員徐仲毅表示，瑪娃強颱今(26日)上午到現在，發展相當好，變化不大，近中心最大風速跟上午差不多，每秒58公尺，暴風半徑則增強增大，從280公里增大到300公里；未來一到二天經過環境有利發展，不排除還有增強可能，半徑有增大趨勢，周日(28日)之前持續朝巴士海峽前近，周日前導引氣流比較強，瑪娃動向穩定確定性高，周日前台灣天氣沒有影響，但周日前要留意長浪。

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徐仲毅表示，下周一(29日)瑪娃颱風逐漸進入台灣東南部海面後，導引氣流減弱，速度減慢，會開始逐漸北轉，預報不確定性仍高，可確定的是下周一後比較接近台灣，台灣天氣受外圍環流影響，風力增強，大台北、東半部、恆春半島雨勢明顯。

▲▼瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑。（圖／氣象局）

不過徐仲毅指出，瑪娃颱風雖近二天內還有增強趨勢，但來到台灣東南部海面後，環境漸漸不利瑪娃颱風發展，強度將減弱，但因暴風半徑大，台灣受風力影響仍明顯。

由於美國預測模式出現變化，原預測轉東北遠離台灣，最新一報卻預測回頭朝台灣東南部接近，徐仲毅表示，氣象局每次的颱風預報都會參考各國模式，根據經驗和校正結果採行最有可能的模式，美國模式也會納入預報指引之一，但一定是根據比較有可能、經驗上較好的預測來做決定性預報。

徐仲毅指出，以現在瑪娃颱風行徑路徑來看，周日28日之前穩定偏西方移動，下周一29日北轉，北轉時間點、位置和角度，將是決定颱風距離台灣遠或近關鍵，周日或下周一觀察最新動向，會比較有明確看法。

瑪娃颱風創下史上5月最強颱風紀錄，徐仲毅表示，自1995年之後，2011年桑達颱風每秒55公尺為過往5月颱最大風速紀錄保持，瑪娃颱風近中心每秒58公尺，且未來仍有增強機會。

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