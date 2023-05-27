台南市親子嘉年華登場　黃偉哲與YOYO明星、大小朋友跳舞同歡

▲2023台南市親子嘉年華27日在永華市政中心西側廣場登場，市長黃偉哲也特地到場，上台與YOYO哥哥姐姐一起帶動唱、發送氣球小禮物，為活動熱鬧揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南市親子嘉年華27日在永華市政中心西側廣場登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及屁屁偵探等多位超人氣卡通明星，輪番動感唱跳，吸引許多家長帶著小朋友前來參與，一整天約有3萬人次民眾熱烈參與，市長黃偉哲也特地到場，上台與YOYO哥哥姐姐一起帶動唱、發送氣球小禮物，為活動熱鬧揭開序幕。





這場親子嘉年華活動場面非常盛大，除了小朋友最愛的YOYO家族、屁屁偵探等超人氣卡通明星，還有闖關遊戲及市府各局處設立的多元特色攤位，市議員陳怡珍、沈震東、周麗津、李啟維等皆到場共襄盛舉。





黃偉哲表示，台南市致力推動友善親子遊憩空間及各種親子活動，今年的親子嘉年華上、下午都有安排精彩活動，讓大小朋友與YOYO台的哥哥姐姐開心見面，此外，現場還有許多攤位提供民眾走逛，邀請大小朋友把握時間，趁著今日好天氣，來市府西側廣場參與嘉年華盛會。





教育局表示，親子嘉年華活動結合娛樂及教育意義，除了舞台表演活動，還有15項以上的闖關活動，讓小朋友們欣賞明星表演之外，也能動動腦、活動筋骨。此外，現場設置有23個特色攤位，提供民眾走逛，還備有豐富獎品的有獎徵答及摸彩活動，讓親子度過歡樂充實的週末。





27日會場南側的南島路執行交通管制，從建平路至西南榕大道間禁止汽機車進入，以減低對周遭交通造成衝擊，相關活動流程表、場地配置圖及交通資訊圖卡均公布在﹝教育花路米﹞FB專頁。





台南市政府指出，近日氣候多變，請家長記得攜帶遮陽或遮雨用具，並隨時給孩子補充水分。另，為預防腸病毒等疫病，會場各個出入口皆備有酒精、口罩等防疫用品提供使用，呼籲市民注意手部清潔、保有咳嗽禮節，大家平安又健康的參加親子嘉年華盛會。