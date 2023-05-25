韓國新任駐台代表李殷鎬拜訪　黃偉哲：攜手打造台韓交流新面貌

▲駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬等人，前往台南市政府拜會黃偉哲市長，雙方就台南與韓國間的未來交流進行規劃討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬率辦事處官員一行3人，25日蒞臨台南市政府拜會，黃偉哲市長偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接訪團，雙方就台南與韓國間的未來交流進行規劃討論。



黃偉哲市長祝賀李殷鎬代表就任新職，並表示他擔任立法委員時期就曾赴韓國出差，加上他就任市長後，台南的耶誕跨年系列活動會邀請韓國藝人表演，相當受到市民朋友的喜愛。他期待李代表上任後增加台南與韓國的互動，多方開啟兩地交流，不論是觀光旅遊或文化合作等等，台南皆非常歡迎來自韓國的朋友！





黃偉哲市長表示，台南即將在2024年迎來一系列台南400的活動，尤其明年初的台灣燈會將是重頭戲之一，他除了邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城的百年風華。



李殷鎬代表表示，這乃是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除了品嘗經典的擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，徹底感受到台南作為歷史首都的魅力。李代表並提及，他是產業背景出身，就任目標乃是加深台韓間經貿科技交流，而台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國的科技合作。





李殷鎬代表於2023年2月抵任，為前韓國戰略物資管理院長，乃是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。李代表擁有韓國首爾大學機械工學的學、碩士學位以及美國喬治亞理工學院機械工學博士學位，他在產、商等領域經歷豐富，並曾派駐越南及阿拉伯聯合大公國等國。