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台灣是世界的夥伴　黃偉哲呼籲WHA應讓台灣加入！

▲擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲呼籲，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對基本健康權都應該享有相同權利與義務，呼籲WHA應讓台灣加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲呼籲，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對基本健康權都應該享有相同權利與義務，呼籲WHA應讓台灣加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲呼籲，在國際化時代，沒有一個國家或城市可以置身事外，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對於基本健康權都應該享有相同的權利與義務，他呼籲WHA應讓台灣加入！

第67屆世衛大會（WHA）5月21日至30日於瑞士日内瓦辦理，開幕至今共有9個力挺台灣的友邦與11個理念相近國家直接在會議中聲援台灣，其中愛沙尼亞更是首次聲援，卻發生台灣媒體駐歐記者申請採訪遭拒等令人遺憾之情事。

▲擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲呼籲，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對基本健康權都應該享有相同權利與義務，呼籲WHA應讓台灣加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局表示，台南市是國內第一個加入「WHO西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）會員」，台南也是台灣健康城市主要推手與倡導者，於2017年起，率全國之先響應聯合國2016年至2030年永續發展目標議程，推動以17個SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）建置城市健康城市指標與相關施政計畫，以全面性觀點將台南市卓越的健康城市形象與競爭力推展至國際組織，帶動城市居民主動參與健康城市促進及推動工作，打造大台南成為永續發展的健康城市。

黃偉哲市長表示，台灣在3年半疫情期間的表現備受各國肯定，對於世界衛生組織（WHO）不邀請台灣參加世界衛生大會（WHA），台南市政府深表遺憾。籲請國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA），正視台灣參與世界衛生體系的堅定期盼，期以分享台南市健康城市豐碩成就及對全球衛生的實質貢獻，向國際社會說明我國在全球衛生安全體系的重要性。

▲擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲呼籲，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對基本健康權都應該享有相同權利與義務，呼籲WHA應讓台灣加入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局表示，黃偉哲市長本身具備公共衛生專業背景，擔任健康城市聯盟第8屆理事長，率領市府團隊抗疫之外，也積極推動健康城市政策，台南市衛生局於2021年以主題「健康城市永續發展目標分析台南市政府施政成效」，參加WHO第9屆全球性「西太平洋健康城市聯盟國際研討會」，榮獲論文創新成果特優獎，突顯台南市政建設重視發展且具創新成效，施政推動朝向智慧化、創新性發展，並以符合在地需求之策略，精確進行政策評值，以創新策略推動健康議題，呈現台南推動健康城市之亮眼成果，厚實健康城市施政願景。

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