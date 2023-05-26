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國際旅遊平台列台南為全球10大永續旅遊目的地　黃偉哲：努力獲肯定

▲知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南成為台灣唯一入榜城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南成為台灣唯一入榜城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，其中台南因致力發展永續產業及太陽能、積極部署智慧城市，成為台灣唯一入榜城市。

▲知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南成為台灣唯一入榜城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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市長黃偉哲表示，台南將續推動永續觀光及綠色旅遊、打造智慧之都，並期許「台南400系列」活動能更加提高台南之國際能見度，以吸引更多國際遊客至台南旅遊，創造地方經濟昌盛。

Booking.com所推薦全球10大永續旅遊目的地包括義大利梅拉諾（Merano）、巴西伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）、台南、哥倫比亞聖瑪爾塔（Santa Marta）、南非史德蘭波希（Stellenbosch）、美國夏洛特（Charlotte）、紐西蘭漢默溫泉（Hanmer Springs）、德國慕尼黑（Munich）、印尼珀尼達島（Nusa Penida）及奧地利薩爾斯堡（Salzburg）。而台南的飲食文化、豐富歷史、隨處可見古老寺廟和高掛燈籠的傳統巷弄備受遊客喜愛，Booking.com也因「致力發展永續產業及太陽能」、「保護環境的交通方式」等因素，將台南列為全球10大永續旅遊目的地。

▲知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南成為台灣唯一入榜城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，市長黃偉哲以打造低碳永續城市為政策目標，對於節能減碳、氣候調適及環境友善等面向持續努力，對於永續旅遊之推廣亦是不遺餘力。台南更率六都之先，成為全球永續旅遊目的地基金會會員。推出GSTC-STTP全球永續旅遊準則培訓計畫，提供一致性、共通性的實務指引，與在地觀光業者共同朝永續旅遊邁進。

▲知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南成為台灣唯一入榜城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府指出，在疫情前(2019年前)，喜愛來訪台南深度旅遊的三大主力市場遊客每年平均有30多萬人，包括日本約20萬人、歐美約10萬人、港澳約3.5萬人。現在解封開放國境，國際旅客陸續回流，台南市也趁此推出國際旅客來台南旅遊獎勵方案，向有經營接待境外團客的旅行業者招手，最高可申請10萬補助，預計6月1日受理申請。

台南市政府對永續旅遊之推廣，包含旅遊路線的規劃以及綠色餐飲的輔導與推薦。具體作法包含包含推廣低碳餐廳、建置共享自行車設備、鼓勵使用低碳運具、至低碳餐廳消費…等等。如110年推出「台南地方產業低碳旅遊小旅行振興計畫」；鼓勵旅行業者包裝低碳特色遊程；結合「台灣好行觀光公車」88府城巡迴線、99安平台江線、山博行線及雙層巴士推出「6大綠色主題示範遊程」；針對米其林綠星項目加強輔導。

▲知名旅遊線上平台Booking.com推薦全球10大永續旅遊目的地，台南成為台灣唯一入榜城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為更全方位完善旅遊環境並與國際接軌，市府觀旅局不斷在多語環境方面精進努力，包含推動WTTC安全旅遊戳記國際認證、輔導餐飲業者建置「英、日、韓、泰、越」多國語言菜單、輔導旅遊業者完善多國語言友善接待環境、辦理外語導覽人員，以及觀光計程車司機培訓等，期望國內外旅客感受台南豐富的旅遊體驗外，也能享受優質的旅遊接待服務。

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