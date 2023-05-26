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為台南400年暖壽　安平鼓樂嘉年華28日出門踩街

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 福爾摩沙遊艇酒店與安平開台天后宮，聯名開發的端午粽禮產品發布會，讓喜慶鼓聲與粽葉飄香一同與大家享端午佳節的喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於2024年迎接建城400年，台南市鼓樂協會將於28日上午9時30分從安平區西㡣殿集結出發，以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街回到安平開台天后宮，並邀請民眾一同前來為台南建城400年暖壽慶生。

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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這次鼓隊踩街活動於26日在安平福爾摩沙遊艇酒店中庭舉辦行前記者會，邀請中華醫事科技大學華醫太鼓社與鳳天神鼓聯合演出演出，讓震耳欲聾的鼓聲為28日（週日）的嘉年華會揭開序幕。

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動，由安平開台天后宮與台南市鼓樂協會理事長林韻慈同策劃，而福爾摩沙遊艇酒店配合此暖壽活動及即將來到的端午節，與安平開台天后宮聯名開發的端午粽禮產品發布會，讓喜慶鼓聲與粽葉飄香一同與大家享端午佳節的喜氣。

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動記者會有活福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、開天開台天后宮主委盧友禮、安平區長泰華、民政局長專門委員蔡秀琴、市議員盧崑福、李啟維、陳怡珍、蔡筱薇與立委林俊憲、市議員蔡淑惠、林美燕、林依婷、周麗津、周嘉韋等人的秘書，及安平區多位里長共同參與。

安平開台天后宮盧友禮主委表示，台南400年前於安平戰事連連，最後由鄭成功攻下熱蘭遮城才平息戰場，這次嘉年華會將透過鼓樂從安平十角頭的王城西社西㡣殿為起點，透過鼓樂熱鬧活潑的行進的方式，重回400年前戰火炮聲的情況，讓在地居民了解歷史並凝聚向心力，並期待明年建城400年時擴大舉辦。

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市鼓樂協會理事長林韻慈表示，台南市鼓樂協會原計畫於2020年籌辦的「安平鼓樂嘉年華會」因疫情停辦，現今疫情解封，正逢安平、台南建城400周年來舉辦，可說是上天的安排，今年是第1屆的踩街嘉年華會活動，28日上午9時30分登場，邀請鳳天神鼓、台灣甲冑武士隊、朝安宮龍之鼓太鼓團、六甲國中太鼓武術扯鈴隊、崇和國小太鼓社、五甲教養院打擊樂團、魔法烏克麗麗樂團、佳興國中太鼓隊、華醫太鼓社、新豐高中太鼓社、朝興太鼓團、高雄市路竹區下坑國小森巴鼓團及共襄盛舉，增添遊行隊伍多元化的熱鬧氣氛。遊行隊伍於9時30分從西㡣殿出發，行經、安平古堡、文朱殿、觀音亭等老街，最後到安平開台天后宮。

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區公所蕭泰華區長表示，明年是台南400年的紀念，除了市政府預計辦理一系列的慶祝及紀念活動外，安平區作為見證台南400年來無數變遷成長的起點，也自發地由民間發起許多慶祝及紀念活動。如此次活動便是由民間組織、安平在地鄉親與安平在地信仰中心合作自主發起的慶祝活動，展現安平民間豐富的活力及深厚的人文歷史素養，相信安平能夠作為台南最具代表性的歷史文化古都，繼續迎接下一個400年。

▲台南市鼓樂協會以鼓樂嘉年華會形式，辦理太鼓隊伍遊行踩街活動，遶安平舊部落的老街，邀請民眾一同來為台南建城400年暖壽慶生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年報名出席的隊伍將近30隊，計有西門國小太鼓隊、忠義國小太鼓隊、勝利國小太鼓隊、隆田國小太鼓隊、蚵寮國小太鼓隊、佳興國中太鼓隊、崇和國小太鼓隊、六甲國中太鼓隊+扯鈴隊+武術隊、中華醫事科技大學華醫太鼓社、新豐高中太鼓社、育仁太鼓隊、母佑太鼓隊、怡東幼兒園、樂憨之家打擊樂團、六甲樂齡太鼓團、崇德救國團太鼓班、五甲教養院打擊樂團、七股區樹林太鼓團、學甲區太鼓團、蘭馨太鼓團、永康區童之鼓、安南區梅花太鼓團、佳里區龍之鼓太鼓團、鼓樂傳承佳里及仁德太鼓班、彰化敦厚鄉情鼓舞隊、台南72啦啦隊以及來自台中的微笑天使太鼓隊…等單位。遊行結束後的安平開台天后宮現場還有樂憨之家、五甲教養院、純雪雪花冰公益慈善攤位、發票箱，歡迎大家5月28日當天一同來到安平天后宮做公益、感受鼓樂震撼的洗禮。

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