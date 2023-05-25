快訊／李正皓「初登板」砲轟侯友宜：行人地獄閻羅王

▲民進黨今天舉行記者會，批評侯友宜主政使新北市變成「行人地獄」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

甫被徵召的民進黨立委參選人吳崢25日質疑，新北市長侯友宜主政下，新北市道路交通安全倒退嚕，今年1月至2月交通事故總件數破7500件，高居全國第三；與民進黨合作的無黨立委參選人李正皓亦指，新北市事故件數、死亡人數、受傷人數，從2018年至2022年分別增加20％至30%，新北市是行人地獄，新北市長侯友宜就是「行人地獄的閻羅王」。

民進黨發言人張志豪、卓冠廷偕同立委參選人吳崢、李正皓舉行記者會，拿出具體「道路交通事故」數據，揭露新北市在侯友宜主政下，逐年上升的事故件數、死亡人數，以及受傷人數統計，抨擊侯友宜「市政都管不好，還想管國政」，也強力呼籲侯應專心市政，不然就辭市長，市民安全不要擺爛。

吳崢引用數據指出，根據「道路交通事故」統計，新北市在侯友宜主政下，道路交通安全根本就是倒退嚕。從2018年開始，新北市事故件數、死亡人數、受傷人數統計，都是呈現逐年增加的趨勢，例如2018年，事故件數從3萬4千多件，2022年增加到4萬5千多件，增加率超過31.5%；死亡人數則是從248人，提高到305人，增加23%；而受傷人數更是從4萬6千人，增加到6萬1千多人超過32%，這樣的增加速度，令人咋舌。

吳崢進一步表示，從今年1、2月的數據來看，新北市的交通事故總件數，更是超過7千5百件，僅次於台中、桃園，位居全國第3，簡直就是國民黨執政互相比爛，侯友宜這樣的成績，怎麼還敢參選總統？

李正皓表示，除了整體的道路交通事故數據，新北市逐年上漲，在新北市的交通行人事故，也是六都第一，資料顯示，新北市在2022年路上行走的用路人，發生交通事故的30日內的死傷人數為2千9百多人，是全國最嚴重的城市；而在2023年1月到2月新北市有超過5百人，還是六都第1，在高齡行人上，新北也是六都最不安全，同樣第1，這三項第一，讓市民不安，但侯友宜卻仍將安居樂業掛嘴邊，編織空話假象。

李正皓說，希望國民黨對手、立委林德福可以一起監督侯友宜，請侯友宜維護行人的權益。他諷刺說，以新北市府「狡猾」的程度，一定會回應這是因為新北市人口基數比較大，但是，好的城市請「自己跟自己比」，新北市交通事故從事故件數、死亡人數、受傷人數，均增加20％至30%不等，請問原因是市長無能、市長無心，還是新北「三寶」變多了？不可能嘛！唯一可能解釋的是，2018年侯友宜心無懸念、專心市政，但2021、2022年想要「跑」了，導致各項數據下滑，每一個百分點背後都可能是一個人命，新北市是行人地獄，侯友宜是「行人地獄的閻羅王」。

張志豪指出，行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元經費，新北市申請數掛零，從侯友宜的城市治理可以看出，「口號喊得震天響，實際作為全空想」，從近幾年民調來看，侯友宜不管是在公安、治安或民眾最基本出行的道安，各項評比逐年下降，讓新北市民很不安。

卓冠廷指出，新北市在侯友宜主政下，除了不重視一般大眾的用路安全，就連「孩童回家的路」，侯友宜也視而不見。他指控，行政院過去核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」中，內政部盤點了新北市共有53間學校有需求，但卻一間都沒有提報，被揭露以後才說滾動式檢討，然後沒幾天，就出現了要提報7校，根本就是螺絲鬆掉，這也可見，侯友宜根本無心市政，甚至把所有新北市民的生命，視為無物，最近，新北市議會民進黨黨團，也正式向議會提出「行人地獄、道安」專題報告，請侯不要逃避、認真面對。