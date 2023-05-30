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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調慘「淪老三」　喊開臨全會調整

▲▼張亞中參選總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫文學校總校長張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

年初表態爭取國民黨總統門票失利的孫文學校校長張亞中，沉寂一段時間後，昨（29）日深夜表示，國民黨總統參選人侯友宜支持度劇烈下滑，還落居民眾黨總統參選人柯文哲變成第3名，是國民黨重返執政的最大危機，國民黨必須召集中央委員臨時全體會議及臨時全代會，因應危局調整作為。

張亞中指出，國民黨主席朱立倫捨民主程序應有之初選，乾綱獨斷採取徵召，迄今已有多家民調機構公布3黨總統人選組合調查結果，結果顯示侯友宜支持度異常劇烈地在下滑，更遭柯文哲超越後落居最末的第3，國民黨重返執政之路上最大危機已然浮現。

張亞中說，為求本黨來年總統勝選可能最大化、立委席次最大化雙雙得以俱保，吾人在此嚴正呼籲，倘6月下旬前黨中央自研民調與民間尚具公信力民調中，侯友宜同志無法穩定保持第2、落居第3，則國民黨必須因應危局調整作為。

張亞中進一步指出，根據「中國國民黨黨章」第18條、第20條規定，倘有中央委員半數以上請求，得召集中央委員會臨時全體會議；並經中央委員會認為必要得召集臨時全國代表大會。

張亞中沉重呼籲黨內全體中央委員、黨代表同志應關注時局變化，勇於承擔，一旦6月下旬前侯友宜民調仍呈現不利國民黨情勢，屆時仍不應排除依黨章在最短時間內召集舉行兩會，採取一切必要的緊急應變措施，以解決國民黨重返執政最重大之政治危機。

最後，張亞中呼籲現階段所有黨員仍必須努力，切莫讓綠營及其側翼藉機見縫插針，破壞黨內和諧與製造在野矛盾。惟也盼侯友宜同志儘速針對民調劣勢部分予以檢討改善，誠心回應民意需求，早日提升民意支持，讓國民黨重新成為下架民進黨此一廣泛民意的首選品牌政黨。

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