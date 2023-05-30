李正皓陷「偷拍門」傷到賴清德　國民黨批：民進黨失去民主DNA

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德5月24日拋出「民主大聯盟」概念，並禮讓無黨籍政治評論員李正皓參選新北市永和立委，但外界旋即翻出李正皓7年前發生的「偷拍門」風波，引發輿論譁然。對此國民黨文傳會副主委林家興今（30）日表示，司法都有判決，不便多做評論；並稱賴清德「如此的專斷、如此的決絕」，不顧黨內年輕世代的民主聲音，痛批民進黨已經失去了民主的DNA。

李正皓7年前任職國民黨青年團執行長，當時爆發「偷拍門」風波，疑似偷拍當時女友影片。如今他以無黨籍身份參選新北市永和立委，並獲得民進黨禮讓，但過往情事卻再度被翻出，引發輿論譁然。做為當時李正皓的同儕，國民黨文傳會副主委林家興表示，當時這些事情因為涉及當事人的私領域，後來當事人是選擇以司法的途徑來處理，「司法後續都有判決，所以我想我們不便在這裡去多做評論。」

林家興話鋒一轉，針對民進黨賴清德推出的「民主大聯盟」，儘管是民進黨的家務事，但他說自己同樣身為年輕世代的政治工作者，所以跟民進黨的年輕朋友一樣「感同深受」，呼籲賴清德主席必須要審慎處理，不應該讓民進黨內甚至是台灣的年輕世代看到賴是「如此的專斷、如此的決絕」，不顧黨內年輕世代的民主聲音，這個對台灣民主發展不利，也會讓民眾看到現在的民進黨已經失去了民主的DNA，這個對台灣民主深化不利。