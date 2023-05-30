館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

▲藍綠白2024總統人選底定，各方民調支持率、勝選率也紛紛出籠。 （圖／合成圖）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統大選藍綠白「三腳督」情勢詭譎，各單位民調也紛紛出爐，不少民調皆顯示，賴清德民調領先侯友宜、柯文哲。對此，館長陳之漢（29日）晚間直播，自辦總統大選網路投票，結果柯文哲支持率高達85%，輾壓藍綠兩黨。

2024年的總統大選，藍綠白三足鼎立的情勢愈發詭譎難測，館長陳之漢昨晚在個人 YouTube 頻道發起網路投票民調，截至完稿前，最新投票結果顯示：柯文哲獲得 85% 輾壓式支持度，賴清德、侯友宜的支持度則打平，皆為 7%。

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▲館長以意見調查表方式在直播時自辦一個「總統大選」，其中，柯文哲的得票率高達85%。（圖／館長YouTube）

陳之漢看到網路投票結果驚訝不已；許多網友也紛紛留言熱議「唯一支持柯文哲 台灣的選擇柯文哲」、「阿北輾壓，請發表當選感言」、「我不一定相信奇蹟，但我願意相信柯P」、「經過這麼多年，終於，可以將神聖的一票投給你了」、「台灣年輕人站出來，拒絕一直餵食我們芒果乾」、「終於可以投給柯文哲的高雄人路過！我超級認同解決眼前的問題」。

▲《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

除了館長 YouTube 網路投票，本站《ETtoday民調雲》29日也公布最新民調：賴清德36.4%，侯友宜27.7%，柯文哲23.1%。相較於前次調查結果（2023年5月中旬），賴清德的支持度有提高4.4個百分點，侯友宜也在確定徵召，以及近來積極走訪基層、發表國政論述下，支持度拉抬0.9個百分點；至於柯文哲的支持度雖然也提高1.8個百分點，但仍暫居末座。

ET民調／2024賴清德獲36.4%支持 侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

另外，《美麗島電子報》29日公布的最新民調則顯示：賴清德以35.8%穩定領先，位居第二則是民眾黨參選人柯文哲，支持度上升4個百分點達25.9%，成功超車侯友宜的18.3％躋身第二名。

美麗島總統民調出爐！ 賴清德35％居冠、中立選民最挺柯文哲

▼2024總統大選「三腳督」，美麗島電子報最新民調侯友宜大跌7個百分點。（圖／《美麗島電子報》提供）