　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

▲▼藍綠白總統人選底定，各方民調支持率、勝選率也紛紛出籠。 。（圖／合成圖）

▲藍綠白2024總統人選底定，各方民調支持率、勝選率也紛紛出籠。 （圖／合成圖）

記者邱晟軒／綜合報導

2024總統大選藍綠白「三腳督」情勢詭譎，各單位民調也紛紛出爐，不少民調皆顯示，賴清德民調領先侯友宜、柯文哲。對此，館長陳之漢（29日）晚間直播，自辦總統大選網路投票，結果柯文哲支持率高達85%，輾壓藍綠兩黨。

2024年的總統大選，藍綠白三足鼎立的情勢愈發詭譎難測，館長陳之漢昨晚在個人 YouTube 頻道發起網路投票民調，截至完稿前，最新投票結果顯示：柯文哲獲得 85% 輾壓式支持度，賴清德、侯友宜的支持度則打平，皆為 7%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲館長以意見調查表方式在直播時自辦一個「總統大選」，其中，柯文哲的得票率高達85%。（圖／館長YouTube）

陳之漢看到網路投票結果驚訝不已；許多網友也紛紛留言熱議「唯一支持柯文哲 台灣的選擇柯文哲」、「阿北輾壓，請發表當選感言」、「我不一定相信奇蹟，但我願意相信柯P」、「經過這麼多年，終於，可以將神聖的一票投給你了」、「台灣年輕人站出來，拒絕一直餵食我們芒果乾」、「終於可以投給柯文哲的高雄人路過！我超級認同解決眼前的問題」。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

▲《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

除了館長 YouTube 網路投票，本站《ETtoday民調雲》29日也公布最新民調：賴清德36.4%，侯友宜27.7%，柯文哲23.1%。相較於前次調查結果（2023年5月中旬），賴清德的支持度有提高4.4個百分點，侯友宜也在確定徵召，以及近來積極走訪基層、發表國政論述下，支持度拉抬0.9個百分點；至於柯文哲的支持度雖然也提高1.8個百分點，但仍暫居末座。

ET民調／2024賴清德獲36.4%支持　侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

另外，《美麗島電子報》29日公布的最新民調則顯示：賴清德以35.8%穩定領先，位居第二則是民眾黨參選人柯文哲，支持度上升4個百分點達25.9%，成功超車侯友宜的18.3％躋身第二名。

美麗島總統民調出爐！　賴清德35％居冠、中立選民最挺柯文哲

▼2024總統大選「三腳督」，美麗島電子報最新民調侯友宜大跌7個百分點。（圖／《美麗島電子報》提供）

▲▼2024總統大選民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
手搖飲開幕玩鹹濕露出！　男嗨「真的有摸到」
一圖看「強風範圍」！　專家點名：北部風颱雨很明顯
攻玉山遭落石重砸！　男「頭部凹陷」慘死
北市國小主任爆劈腿7女！　教育局回應
《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪6都
快訊／13歲少女遭大浪捲走　遺體尋獲了
快訊／「最強老八」熱火挺進總冠軍賽
館長辦「2024大選線上投票」！　結果曝光
快訊／確定出局！黃捷證實接電話：徵召人選不是我
李坤城生前病容！躺床無法說話　男歌手陪伴惹鼻酸
瑪娃掀長浪！情侶七星潭戲水「秒被吞噬」　她目擊啊啊叫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超速40公里「直接扣牌半年」！5000人怒反對　連署通過了

高中生創新商機！「For Farmers」翻轉果農營運困境　手把手教轉型

寧可不要1hr午休！上班族怨「被囚9小時」爆共鳴　1族群卻搖頭

LIVE／午後瑪娃風漸增　氣象局最新說明

穿瑜伽褲上班！主管怒了「很難看」　妹子怨：沒影響別人啊

暑假「飛東京4438元」　限時4天快閃優惠！酷航低價機票今開賣

網傳「超速40公里扣牌半年」6／1 起開罰？　法務部網站解答了

Global Mall屏東200款精選人氣粽禮線上預購　享7折優待

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯　明後天更密集

6月新制懶人包！夏季電費「月均多479元」、1200月票用法一次看

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

超速40公里「直接扣牌半年」！5000人怒反對　連署通過了

高中生創新商機！「For Farmers」翻轉果農營運困境　手把手教轉型

寧可不要1hr午休！上班族怨「被囚9小時」爆共鳴　1族群卻搖頭

LIVE／午後瑪娃風漸增　氣象局最新說明

穿瑜伽褲上班！主管怒了「很難看」　妹子怨：沒影響別人啊

暑假「飛東京4438元」　限時4天快閃優惠！酷航低價機票今開賣

網傳「超速40公里扣牌半年」6／1 起開罰？　法務部網站解答了

Global Mall屏東200款精選人氣粽禮線上預購　享7折優待

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯　明後天更密集

6月新制懶人包！夏季電費「月均多479元」、1200月票用法一次看

誠品股東會改選9席董事　董座：下半年主攻裕隆城、台中2大店點

「支持郭台銘獨立選總統」！　國民黨金門議長：和侯友宜不熟

天使是否交易大谷翔平？　《ESPN》知名記者：不太可能

又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

大谷翔平遭球吻哀號、打擊熄火　天使6比4擊敗白襪

白鹿演16歲自嘲臉皮要夠厚　為任嘉倫殉情哭到「這輩子眼淚都流光」

海盜菜鳥單場雙響轟進巨人隊麥考維灣　邦茲之後第一人

超速40公里「直接扣牌半年」！5000人怒反對　連署通過了

印度巴士載75乘客墜橋10死　整輛底朝天撞爛車頭全毀

空中轉體片！板橋機車撞白車　後座女360度空翻跌坐車頂嚇呆

生活熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

瑪娃暴風圈籠罩海域　今起雨漸增

「高雄10大姓氏」曝　30萬人都姓陳！

LIVE／瑪娃偏北慢行　氣象局最新說明

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

更多熱門

相關新聞

表態支持核能！　侯友宜7月提能源政策白皮書

表態支持核能！　侯友宜7月提能源政策白皮書

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨首次表態，「核能就是我的選項」。不過外界好奇，侯的能源政策到底為何？侯友宜今（30）日受訪時表示，未來如何調整能源配比，以及相關的能源白皮書，內容包含核一、二、三、四所面臨的專業問題，他將請教專家學者，並在７月份向外界報告。

李正皓「偷拍門」傷到賴清德　藍批綠：失去民主DNA

李正皓「偷拍門」傷到賴清德　藍批綠：失去民主DNA

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

《遠見》民調蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

《遠見》民調蔣萬安滿意度比柯文哲8年還高　北市：繼續前進

誰選左楠立委？　李柏毅可望出線

誰選左楠立委？　李柏毅可望出線

關鍵字：

館長柯文哲陳之漢賴清德民眾黨侯友宜民調支持度網路投票2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

公園出現「外星怪蟲」　竟比貓熊還稀有

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面