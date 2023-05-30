誰接棒左楠？周玉蔻不滿「黃捷出局」　劉世芳：討論人選非常多

▲高雄議員黃捷。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近日展開區域立委徵召作業分階段宣布提名人選，媒體人周玉蔻先前爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位，29日又說，「左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？我今天晚上『超級討厭民進黨』」。對此，劉世芳30日受訪表示，蔻蔻姐一向非常愛護民進黨、愛之深責之切，討論的人選非常多，尊重黨內程序，徵召誰她都全力支持。

目前國民黨由左楠選區（市議員第4選區）的市議員李眉蓁黨內民調勝出，綠營除了黃捷外，民進黨籍議員李柏毅也表態爭取徵召。周玉蔻昨晚10時許發文指出，「高雄，左楠立委候選人提名民進黨在地議員勝出？隨便啦！我今天晚上『超級討厭民進黨』！黃捷加油♥」，但並未指出「在地議員」是誰。

對於周玉蔻深夜發文，劉世芳表示，蔻蔻姐一向非常愛護民進黨、愛之深責之切，還原一下，自己宣布不再連任後，討論人選相當多，包含罷韓總指揮尹立、勞動部長許銘春以及很多在地優秀的人等等，他們都在左楠地區非常有聲望。

至於該席次選戰策略，劉世芳指出，自己同意市長陳其邁所說，國民黨候選人到底是不是李眉蓁還不知道、人選尚未確認前，民進黨不必急著掀牌，民進黨在徵召程序上對是否能在左楠區執政非常重要，尊重黨內徵召程序，徵召誰我都全力支持。

對於黃捷可能參選，劉世芳表示，黃捷議員非常優秀、在罷免韓國瑜時扮演重要角色，但畢竟選區在鳳山，有選舉經驗都知道，黃捷空戰非常強，在高雄地區更被叫做擋泥板女神；而在地議員也非常優秀，能不能徵召左楠一哥或一姊，就遵照黨內程序，這個程序在選對會中由陳其邁主責，就如他所說，等國民黨候選人出來再掀牌，是最好的選戰策略。

至於下午選對會是否會處理相關程序？劉世芳表示，下午有沒有要處理我不知道，按照徵召程序，全台各地還有很多選區還沒出來，不急著先排，國民黨都還沒確定，不用在這個時候跟著一起攪局。

對於黨籍議員李柏毅宣布投入選戰，劉世芳表示，自己的立場一樣，誰代表民進黨選左楠非常重要，尊重黨內程序。名嘴對民進黨愛之深責之切，她的聲音很多人會聽到，相信左楠區很多民眾也聽得到。