新北攜手4大國際夥伴簽訂MOU　侯友宜盼培育開拓學子視野

▲新北市政府舉行九大國際文教中心聯合開展記者會，並在市長侯友宜見證下簽訂MOU。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（23日）舉行九大國際文教中心聯合開展記者會，並在市長侯友宜見證下，新北市與社團法人對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、臺師大國語教學中心四大國際夥伴簽訂MOU，侯友宜表示，期盼在國際教育的推動下，培育新北學子成為未來國際優秀人才。

侯友宜表示，市府團隊積極推動國際教育，今年也發布新北市國際教育白皮書，結合逾百個產官學民單位，成立全球跨界學校國際交流單一媒合大平台，提供師生更多國際交流的機會，此次更跨界與四大國際夥伴簽訂MOU，期許透過多元文化、美食、語言等交流，將國際教育以生活化的方式推動，以有趣的方式吸引孩子們學習，更進一步與國際接軌。

▲侯友宜為小朋友們掛上國際大使牌以示授證。

記者會上邀請日本、韓國新住民及英國、美國國際學生分享自身國家文化，如英國學生Rosie Dawes（杜欣玫）提及，懺悔星期二是基督教的節日，在英國將此稱為《鬆餅日》，有些地方會在這天舉辦「鬆餅跑步比賽」慶祝。侯友宜聽取後感到十分新奇，令他受益良多，他也感謝來賓們的分享，讓大家對多元異國文化有更深刻的認識。

教育局長張明文表示，新北市首次與四大國際夥伴共同打造真人故事館，預計將辦理如多國文化主題展、假期育樂營、國際文化派對及走進偏鄉和千人學校等近百場活動。此外，新北市與逾150校締結國際姊妹校，讓更多師生認識不同國家的文化特色及生活，未來將繼續推動「大使帶你遊世界」、「國際見習生入校」及「外籍生文化分享」等與中心或偏遠學校合作，營造多元創新的國際化校園。

▲新北市長侯友宜期盼在國際教育的推動下，培育學子成為未來國際優秀人才。