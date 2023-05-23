出席消防楷模表揚大會　侯友宜感謝守護市民安全

▲新北市長侯友宜出席消防楷模表揚大會。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（23日）舉辦112年度消防暨義消楷模表揚大會，由市長侯友宜親自頒發感謝狀，感謝56名消防、135名義消人員及52名資深義消辛苦付出，守護新北市民安全。

侯友宜表示，新北市消防及義消人員面對各項挑戰，都全力進行防災、救災、救護宣導等工作，讓新北成為安全、安心的宜居城市，今天獲獎消防弟兄的重大優良事蹟足堪表率，他們的奉獻精神更是值得學習。

▲侯友宜邀請知名本土劇演員李燕小姐擔任112年新北消防大使。

侯友宜提到，第七救災救護大隊中和分隊隊員黃謙華8度拯救到院前OHCA患者，更於世界警消運動大會游泳競賽，獲得50公尺蛙式及100公尺蛙式2面世界金牌的佳績。

此外，義消第二大隊總幹事兼新北市急難救助會理事長張基聖，長期積極爭取各大公司及慈善團體捐贈、擴充汰換消防局救災車輛及裝備。至於義消第一大隊隊員褚仁德，也是板橋區純翠里里長，繼承其義消父親熱心公益的精神，長期出錢出力投入救災工作。

▲侯友宜感謝56名消防、135名義消人員及52名資深義消辛苦付出。

今天表揚會中，侯友宜也邀請知名本土劇演員李燕小姐擔任112年新北消防大使。消防局表示，身為新北市民的李燕時常關心消防人員，多次以個人名義捐款及捐贈物資，獲邀成為新莊的義消顧問，未來將製拍一系列消防宣導影片及文宣，提升民眾居家火災防範、CPR救護觀念。