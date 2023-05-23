叔叔亂倫人妻！拍胸鋪保證「絕對高潮」　尪看完鹹濕對話綠炸

▲男子發現叔叔亂倫妻子，心碎訴離。（圖／AI繪圖/Moonshot）



記者黃資真／新北報導

一名人夫指控妻子與自己的叔叔亂倫，叔叔還傳訊稱「我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，妻子回覆「是真的欸」，2人早已發生過關係，憤而求償百萬。一、二審法官認定侵犯配偶權，判決連帶賠償20萬元為適當。

人夫阿輝（化名）主張，叔叔是繼父的兄弟，叔叔與妻子自2020年起一同在餐飲店工作，2021年7月，其他員工看不下去，主動透露妻子跟叔叔亂倫外遇，他氣炸找妻子質問事實，她卻否認，反稱他自己想太多。

然而，阿輝改向叔叔求證，他自知理虧，提供與他妻子的對話紀錄，並當場道歉「你放心我不會再去找她，如果找她的話，被你發現或是怎麼樣，隨便你，可以嗎？」

但阿輝在對話紀錄中發現，叔叔不僅多次主動向妻子示愛，更表示「像我就真心喜歡一個人，但她已經有老公了，我還是癡癡的等」，除了互稱老公、老婆互道早晚安，還會大膽前往叔叔住處假借上廁所上樓討抱抱，叔叔甚至自信稱「做愛時，絕對不會自己舒服就好了，我一定會讓我的女人達到高潮才會休息。」令阿輝心碎，向2人求償100萬。

叔叔與阿輝妻子皆否認外遇、發生關係，或是傳送親密訊息，彼此只是一般同事、朋友關係。

一審法官判賠2人賠償20萬元，叔叔不滿上訴，強調道歉影片是證明不再跟對方妻子連絡，但不代表他們有外遇，甚至是發生關係。

高等法院法官不採信叔叔辯詞，審酌他與阿輝雖無血緣關係，但仍有親緣關係，明知阿輝妻子有家庭，竟逾越人倫禮節之分際，破壞他人家庭圓滿幸福，判賠20萬元。