新北警再破明仁會堂口　逮捕28人「最小竟是國中生」搜出毒品刀械

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區一名男子2月間在賭場狂輸150萬元，遭竹聯幫仁堂明仁會擄走暴力討債，不但開走被害人的汽車，還打電話向他母親恐嚇討債。三峽警方獲報蒐證數月，見時機成熟前往堂口攻堅，赫然發現裡面竟有7名未成年，最小的還是國中在學生，現場起獲大量K他命、毒咖啡包，還搜出一堆折疊刀，共逮捕28人，訊後依法送辦。

▲三峽警方破明仁會堂口，逮捕28人起獲毒品刀械 。（圖／記者陳以昇翻攝）

20歲男子綽號「阿祥」，2月間被朋友帶往明仁會開設的推筒子職業賭場，跟場內借10萬元全輸光，事後禁不起慫恿，原本帶了10萬想還債，沒想到又通通輸光，還倒欠150萬元。明仁會三峽分會27歲簡姓前副會長、夥同幫眾等6人，將他強行帶往民宅拘禁，還搶走他的手機及汽車，並傳訊息向他母親恐嚇，如果籌不出錢就會對她兒子不利。





阿祥母親驚恐地向警方報案，簡男得知後，雖拘禁阿祥1天就釋放，但仍強逼簽下150萬元的本票，開走對方的車，並派出手下騎機車尾隨他，藉此逼迫還錢。

三峽警分局獲報經數月蒐證，發現他們藏身在民族街一處新搭建的違章鐵皮屋內，不但四周架設監視器嚴密監控，每到深夜門口就停滿雙B名車及改裝機車，屋內喧嘩開趴，讓左鄰右舍不勝其擾。



三峽警分局報請新北地檢署檢察官鄭宇指揮偵辦，23日凌晨由分局長許城銘帶隊，30多名員警衝入鐵皮屋內，逮捕簡姓前副會長等6人，員警進到屋內，充斥著濃濃的K他命味道，20多名年輕人聚集在內吸毒，包括國高中在學生及輟學生等7名未成年，彷彿就像是「黑幫補習班」，藉以吸收在學生入幫。





警方起獲毒品K他命近70克、毒品分裝袋、毒咖啡包17包及電子磅秤外，還在多人身上搜出多把彈簧刀及塑膠警棍等物，共逮捕28人，訊後將簡姓副會長等人依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財及侵占等罪移送新北地檢署偵辦。