sa’icelen說族語 我+1 　第2屆原住民族語創意隊呼開始報名

▲22日在縣府大禮堂舉行第2屆「原住民族日族語創意隊呼競賽」說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府配合每年8月1日全國原住民族日，並推廣大眾說族語，特別舉辦「sa’icelen說族語 我+1 」第2屆「原住民族日族語創意隊呼競賽」，分為「活力部落組」及「青春校園組」2組，並且提供高額獎金，總金額達新台幣20萬元，即日至6月30日開放線上報名(www.tt-cheer.tw )，並於22日在縣府大禮堂舉行說明會，邀請活動大使金曲歌王王宏恩出席，呼籲大家一起說族語，推廣優美的原住民文化。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府舉辦的「原住民族日族語創意隊呼競賽」是全國首創，希望以熱情活力的隊呼競賽方式，展現台東縣多元的原民風情，並推廣族語教育，而今年第2屆競賽辦法，除提高總獎金達新台幣20萬元，更延續去年首屆社會組外，更增加校園組，相信一定會更精彩、更刺激。

今天的說明會，邀請思奈樂團以卑南族古謠開場，帶動氣氛，此屆擔任活動大使的王宏恩，則現場分享自我創作故事，以族語抒發情感，更是對自我文化的認同與使命感，呼籲無論是原住民族人，或喜歡原住民文化的其他族群朋友，都非常歡迎參加。

原民處指出，此次競賽分為「活力部落組」及「青春校園組」，參賽隊伍人數最少5人，最多15人，活動提供充分的發揮空間，參賽隊伍可以運用各種形式進行隊呼表演，包括創意舞蹈、傳統歌謠、戲劇表演、歌唱表演、樂器表演等等，搭配族語編排出2分30秒至3分30秒的口號隊呼，每隊至少需編排10句的族語隊呼，另可選擇搭配部落文化特色、台東特色元素、原民日精神意涵、環境保護議題等主題展示。這次加入校園組一起參賽，主要的用意在於透過獎勵補助與團隊合作的方式，提升學生學習族語的自信與成就。

評審評分標準為編排與技術30％、族語隊呼40％、態度與精神30％，初賽收件截止日是6月30日，入圍名單將於7月10日前公布，2組各取前6名，共12隊進入決賽，入選決賽的隊伍，縣府將提供團隊訓練補助，隊員5至10人可獲得補助8千元，11至15人可獲得補助1萬元；每隊還可獲得1萬元的指導老師費用補助，補助費用統一於決賽日發放。

決賽將於8月6日下午2點在TTstyle波浪屋前廣場舉辦，競賽各組首獎為新台幣3萬元，加上活動特別獎共計18個獎項，總獎金高達新台幣20萬元。