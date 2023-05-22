▲台東縣政府攜手鄉鎮公所，持續解決偏鄉簡易自來水用水問題。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長濱鄉膽曼社區、上田組部落、光榮社區及真柄部落居民長久以來使用簡易自來水，僅能仰賴山泉水，遇枯水期時嚴重影響居民生活，為了保障偏遠山區民眾的用水權益，台東縣政府財政及經濟發展處日前特前往長濱鄉舉行「申請設置自來水延管說明會」，並邀請台灣自來水公司第十區管理處、議員楊秋珍、嚴惠美、長濱鄉長李光蘭及在地民眾參加。

縣長饒慶鈴表示，提報自來水延管工程補助之評比，前置作業為路權單位需先同意免收路修費，為此，縣府特邀集各公所協商同意免收路修費，因免收路修費而減少收入部分，縣府為減輕各鄉鎮(市)公所財政負擔及為更快速、順利爭取工程核定，路修費統一由縣府負擔補助公所，自去年，已順利爭取中央核定延管工程6件(含花東基金支應2件)，總計核定工程經費7,296萬元(水利署經費5,907萬5,000元，縣府自行負擔258萬8,500元，花東基金挹注1,129萬6,500元)，預計完工後受益戶數達119戶。

此外，民眾申請接用自來水需自行負擔外線工程費用，為減輕民眾負擔及提高接水意願，縣府爭取水利署「自來水用戶設備外線補助計畫」，可補助民眾設備外線工程2/3之費用，自去年爭取經費共計550萬4,547元。

財經處指出，為加速計畫執行，已與台水公司第十區管理處成立加速推動「無自來水地區供水改善計畫」平台會議機制，定期召開會議由縣府及台水公司共同主持，邀集各鄉鎮市公所及相關單位，研商解決遭遇之困難議題以加速計畫執行效率，持續協助各鄉鎮(市)公所向中央爭取自來水相關改善計畫。