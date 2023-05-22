暈車暈船藥不可隨意買賣！含這成分是處分藥　違者最高罰200萬

▲台東縣衛生局提醒暈車暈船藥不可隨意買賣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有些人在長時間乘坐船或汽車等交通工具後，會感到暈眩想吐，這時往往都會使用暈車暈船藥來緩解相關症狀，台東縣衛生局表示，暈車暈船藥常見的主要成分為第一代抗組織胺與東莨菪鹼（scopolamine），含上述成分之暈車暈船藥皆屬於指示用藥及處方藥，應經醫師處方或在藥局於專業人員指導下購買，一般店家等業者不可隨意買賣，違者最高處200萬元罰款。

台東縣衛生局表示，暈車暈船藥常具有口乾、尿液滯留、嗜睡等副作用，且不適合與多種藥品併用，若不慎與含抗組織胺之感冒藥、抗過敏藥等藥物一同服用恐加重副作用，且部分失智症藥品的作用機制與暈車暈船藥相同或衝突，若同時服用，也可能產生不良影響。

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衛生局指出，暈車暈船藥使用上存在一定風險，建議經醫師處方或是至藥局經醫藥專業人士指導下再行購買，另外，含第一代抗組織胺與東莨菪鹼暈車暈船藥皆屬指示用藥及處方藥，如雜貨店、百貨店、攤商及船舶業者等皆不得販售，若違反上述規定，將依據藥事法第92條規定，處3萬元以上至200萬以下罰鍰，建議一般商攤應再確認所販售之商品是否為藥品，以免因誤觸上述規定而受罰。