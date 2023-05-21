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社會 社會焦點 保障人權

飛龍瀑布獲救5人「山壁打釘」保命　互相打氣度過難熬一夜

記者楊漢聲／台東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布20日下午近5時傳出山難事故，一行10人溯溪時遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人則是在峭壁上等待救援，今上午由直升機吊掛先後救出。獲救的5人冒險在山壁上打釘，固定住各自腰帶，保持體力度過難熬的一夜，終於獲救。

▲5人冒險在山壁上打釘，等待直升機救援 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲5人冒險在山壁上打釘，等待直升機救援 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警消指出，20日下午接獲通報，一行10人溯溪時遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人則是在峭壁上等待救援。21日直升機成功吊掛1人回台東後，第二次上午10時30分左右再成功吊掛救4人，總計5人全部獲救。

▲5人冒險在山壁上打釘，等待直升機救援 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，獲救的5人冒險在山壁上打釘，固定各自腰帶，並相互打氣加油才度過難熬的一夜，5人身上都各自帶有乾糧，但瀑布水流強勁，乾糧會遭打濕，所以晚間5人都沒進食，不做大動作來保持體力，直到21日清晨5時許，才接獲消防電話，確認空勤會抵達救援。

21日上午8時許，5人看見黑鷹在山谷間超低滯空，知道終於獲救了。救難人員分兩梯次、直升機吊掛將5人陸續救出，送抵台東豐年機場在轉送台東醫院救治。

▲5人冒險在山壁上打釘，等待直升機救援 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

成功獲救的民眾包括林姓男子(38歲，桃園)、陳姓男子(39歲，南投)、陳姓男子(41歲，北市)、陳姓女子(33歲、基隆)、閻姓女子(39歲，基隆)。5人均僅受擦挫傷，沒有生命危險。

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