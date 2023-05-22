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社會 社會焦點 保障人權

飛龍瀑布2死3失蹤　10人溯溪團「搜救教官、教練」全是高手

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布溯溪意外造成2人死亡，目前還有3人失聯。該朔溪團由10人組成，各個都是戶外活動高手，包含山難救助協會中區搜救委員會教官、攀岩館教練、台大登山社成員等等，沒想到卻在飛龍瀑布遇上洪水襲擊，獲救5人對於外界關心皆不發一語。屏東地檢署表示，現階段先以搜救為主，相關責任釐清仍有待調查。

▲▼屏東飛龍瀑布搜救。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲飛龍瀑布搜救畫面。（圖／記者陳崑福翻攝，下同。）

回顧整起事件，屏東警消20日下午接獲通報，一行10人溯溪時遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人則是在峭壁上等待救援。黑鷹直升機21日成功吊掛1人回台東後，第二次上午10時30分左右再次成功吊掛救4人，總計救回5人。

成功獲救的5人包括林姓男子（38歲，桃園）、陳姓男子（39歲，南投）、陳姓男子（41歲，北市）、陳姓女子（33歲、基隆）、閻姓女子（39歲，基隆），均僅受擦挫傷，沒有生命危險。搜救隊隨後找到37歲彭姓女子、41歲陳姓男子的遺體，目前還有3人失聯。

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團遇上山洪爆發，2死3失聯。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼▲5名團員掛在峭壁上等待救援。

▲▼ 屏東霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團遇上山洪爆發，2死3失聯。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，這個10人溯溪團的成員都是戶外活動高手，包含山難救助協會中區搜救委員會教官、攀岩館教練、台大登山社成員等等，不僅拍過影片教民眾如何使用繩結，也時常在社群平台帳號分享參加溯溪、垂降的照片。

飛龍瀑布在當地有個舊名叫「人頭瀑布」，雖然景觀漂亮，但地勢險惡，加上最近進入梅雨期，山區容易出現暴雨，是非常危險的區域。霧台鄉公所表示，飛龍瀑布已被列為管制區，出入都要向政府單位報備，過去很少發生意外，沒想到這次卻出現重大傷亡。

至於後續的責任問題，屏東地檢署表示，目前的工作仍以搜救為優先，關於傳聞團員們是否輕忽大雷雨特報等爭議，檢察官事後會調查案發經過，釐清有無應負責之人。

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