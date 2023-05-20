侯友宜喊「當選進立院國情報告」　他酸：進議會專案報告都不願意了

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統選戰進入倒數階段，國民黨參選人、新北市長侯友宜今（20日）表示，當選後會到立法院「國情報告」、接受全民監督。對此，民進黨新北市議員張錦豪列出數次新北議會要求專案報告被拒絕，他批評，侯連代表400萬民意的議會都不敢進來，現在說願意到立法院做國情報告、接受2300萬全民監督？到底想騙誰？

國民黨今舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。侯友宜在致詞時先問所有在場的人，「明年520重返執政有沒有信心？大家有信心！我更有信心！」更表示，他一生唯一的信念就是愛中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人，「我當選總統，我將依據憲法規範，到立法院做國情報告，並接受全民監督。」

對此，張錦豪也列出侯友宜過往專案報告爭議，他表示，2022年六月，議員兩度要求市長針對「恩恩案」專案報告，被擋、2023年一月，新議會要求侯市長專案報告年度預算再續審，被擋、2023年四月，議會配合侯友宜選總統5/17要被徵召，提前到4/27到5/12總質詢、2023年九月，侯友宜打算直接請假，明年預算不進議會報告了。

張錦豪批評，侯友宜連代表400萬民意的議會都不敢進來，現在說願意到立法院做國情報告、接受2300萬全民監督？到底想騙誰？

新北市議員顏蔚慈也痛批，侯友宜總統參選人今天的演講，真要吐糟會講到沒力，簡單幾句話做結論：慘不忍睹，惱羞成怒，好好做事，好好做事講13遍，其他時間在生氣，「侯友宜說願赴立院國情報告，但你連到議會專案報告都不願意了。」