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快訊／賴清德轟國民黨徵召充滿黑箱　遺憾侯友宜接受九二、一中原則

▲▼賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」受訪。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統參選人副總統賴清德20日下午接受媒體訪問時，砲轟國民黨辦理總統徵召作業充滿黑箱，看不到民主自由精神，新北市長侯友宜如果要談民主自由，不能不了解民主運動的歷史。他也強調，這場選舉是「民主」與「專制」的選擇 ，很遺憾國民黨總統候選人接受了九二共識，也接受一個中國原則，

賴清德表示，民主自由不是國民黨的DNA，國民黨過去專制統治，即便是現在，辦理總統徵召作業也是充滿黑箱，看不到民主自由精神。他說，如果侯友宜說的自由民主是國民黨DNA，那怎麼只有40年？

賴清德說，如果要談民主自由，不能不了解民主運動歷史，現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻，千辛萬苦爭取來的，不是國民黨給予的，爭取過程中，國民黨還站在對立面，是統治者、鎮壓者，也是人民抗爭革新的對象。

賴清德正告侯友宜，要了解今天台灣民主是人民共享的，也是被國際稱讚的，但台灣民主也備受空前危機 ，就是中國的文攻武嚇。他說，九二共識、一個中國原則、和平統一就是文攻；而在台海軍演，不放棄武力攻打台灣就是武嚇 。

賴清德強調，不管是接受文攻或者屈從武嚇，台灣主權沒了，中華民國就不在了 ，沒有主權怎麼維護台灣自由民主。他認為，這場選舉很重要，是要繼續在民主道路上壯大民主台灣，還是走回頭路回到一個中國框架，走進專制獨裁懷抱。

賴清德說，這場選舉是「民主」與「專制」的選擇 ，很遺憾國民黨總統候選人接受了九二共識，也接受一個中國原則，換句話說，這樣理念方向下，無法確保民主自由的，其實分裂台灣的是中國，不是台灣任何人，替中國在台灣找代罪羔羊才是錯的。

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