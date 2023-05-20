「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神？」　柯志恩怒嗆：我當場跟他翻臉

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取國民黨2024總統參選人提名，曾到中南部拜會藍營地方要角，外傳黨主席朱立倫對郭稱「民調起不來的原因是郭到中南部見了很多牛鬼蛇神」，暗指在雲林見過前高雄市長韓國瑜等人。對此，國民黨智庫執行長柯志恩昨晚開轟，「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神，我當場跟他翻臉」，但也強調朱立倫應該不會這樣形容韓國瑜。

外傳郭台銘日前與朱立倫進行第二次郭朱會時，朱對郭說「你為何民調起不來，不升反降？因為你到中南部見了很多牛鬼蛇神」，郭則回朱「是你叫我去的」。事實上，郭台銘曾經在屏東見過周典論、雲林見過張榮味、韓國瑜，台中見過顏清標、彰化見過謝典林、苗栗見過鍾東錦、徐耀昌，遭外界懷疑這些人就是朱立倫口中的牛鬼蛇神。

不過，國民黨黨內人士還原朱郭對話，說明當時「牛鬼蛇神」一詞是要提醒現在周邊有很多好事者、見縫插針的有心人士意圖干擾藍營的選情，希望郭董可以多聽家人的建議，絕非相關報導內暗示是在講中南部議長，相關造謠內容非常惡劣，不排除是綠營刻意製造要來影響藍營的團結。

柯志恩昨晚在節目「Bit King比特王出任務」中怒嗆，「誰敢說韓國瑜是牛鬼蛇神，我當場跟他翻臉」。但她也強調，雖然她不在現場，但她相信朱立倫不會跟郭台銘說「韓國瑜是牛鬼蛇神」，「國民黨即使再爛，也不可能去罵韓國瑜。」