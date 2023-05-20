打賴清德、忽略柯文哲！　學者分析侯友宜520談話：展現個人特質

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（20）日赴國民黨中央發表首次徵召後談話。侯一開始就嗆民進黨參選人賴清德，將2024選舉定調為「民主與專制」的對抗是錯誤的。對此，東華大學教授施正鋒表示，侯現在就是要「打賴忽略柯」，侯希望破解賴的「民主與專制」言論，因為「中華民國的自由民主已深化40年」；此外，學者曲兆祥也說，今日談話清楚看到侯友宜的個人特質，並符合國民黨兩岸政策立場。

國民黨今（20）日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。侯友宜致詞談到，賴清德說這場選舉是民主與專制，「我告訴大家，賴清德說錯了！」，中華民國自由民主已深化40年，民主自由就是我們DNA，不要分化台灣人的心，不要撕裂我們一生愛的台灣。

施正鋒分析，侯友宜現在就是要打賴、忽略柯文哲，因為賴清德所說的民主與專制的對抗，大家不知道這個「專制」是在講老共還是在講在野黨？侯友宜就是要破解賴清德的這個部分，因為對侯友宜來說，若賴清德說的專制，是在批國民黨過去的威權體制，那侯清楚表示，「中華民國的自由民主已深化40年」。

在兩岸關係方面，施正鋒認為， 藍綠白候選人都強調和平的重要性，但侯友宜沒有告訴大家，要如何達到和平？侯友宜不願提九二共識，因為九二共識已被民進黨與「一國兩制」劃上了等號，而在2020年因反送中等因素，讓蔡英文拿到史無前例的800多萬票，因此侯友宜似乎不願意陷入九二共識的框架中，但侯友宜不想提，那麼他要思考用什麼樣的論述來取代。

台師大政研所教授曲兆祥認為，前總統馬英九主張親美、友日、和中，這也是國民黨目前的方向，那侯友宜是否願意走這樣的路？在目前美中對抗的大環境下，要如何又親美又能和中？侯友宜今天的演說，並沒有多所著墨，但未來他應該在此類議題上多加闡述。

至於侯友宜特別替「好好做代誌」來辯解，施正鋒指出，好好做代誌是指執行能力，但是做為一位領導者，要展現的不是只有好好做代誌而已，他要有擘劃國家未來大政藍圖方針的能力，這是侯友宜往後要再補強的。

施正鋒強調，侯友宜在未被提名前，表現出來的就是小心、謹慎、低調，但如今已被提名了，未來應該主動揭露民進黨的施政弊端，不能過於保守。因為日前台灣民意調查基金會所發布的民調中，有4成7的國人不樂見民進黨贏得2024總統大選，而這就是侯友宜可以著墨的。

曲兆祥認為，今日談話清楚地看到侯友宜的個人特質，他就是按照規矩、規定，老老實實做事的人，他談到的兩岸政策也明顯遵循國民黨兩岸關係的立場，但是有用自己穩重的個性包裝談話。