賴清德「可以比較藍綠執政」：民進黨針對生產要素有很大進展

▲賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」前接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對在野黨點出國內缺水、缺電等問題，民進黨總統參選人賴清德20日受訪時表示，只要比較國民黨、民進黨執政的比較，就不難看出，民進黨執政針對生產要素做了很大的進展，並分享自己在行政院長任內，協助解決水資源的問題，幫助解決百年大旱時新竹的缺水危機。

賴清德表示，台灣要持續進步會面臨各項挑戰，經濟要發展，也會面臨生產要素問題；換句話說，土地、水、電、人力、人才等，這些問題是由來已久。他說，大家必須看到，國民黨的努力跟民進黨時代的努力，兩個執政時期比較 ，就不難看出，民進黨執政針對生產要素，做了很大進展。

賴清德說，昨天才到新竹看石門水庫，自己當行政院長時，要解決五缺問題，特別是水資源問題，當時考量讓新北用水，不再使用石門水庫，改用翡翠水庫，再把省下的水轉來支援新竹科學園區，因此做了連通管，桃園、新竹的備援管道也發揮功能。他說，在百年大旱時候解決新竹缺水危機。

賴清德表示，很多市政跟成果大家只要願意，都看得出來，當然面對台灣未來經濟發展、產業進步，民進黨政府要做的還有很多，因此會持續努力，會改善投資環境並加入區域經濟，跟民主陣營簽訂雙邊貿易協定，讓台灣企業立足台灣、佈局全球行銷全世界。

賴清德指出，蔡英文今天七年執政報告中，特別報告美國跟台灣簽訂台美21世紀貿易倡議，台灣努力不僅在全球供應鏈上得到重視，台灣在全球區域安全跟經濟發展角色扮演最關鍵角色，才得到美國的支持。

賴清德強調，只要團結合作，在正確民主道路上繼續前進，不用擔心外力干擾或文攻武嚇，一定可以走過難關，過去面對國民黨統治專制戒嚴沒有退卻，走過黑暗年代，眼前風雲更大，相信以和平為目標，用民主作為指南針，一定可以安全抵達彼岸。