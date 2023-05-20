侯友宜喊：當選總統將到立院「國情報告」　接受全民監督

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（20）日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在致詞時先問所有在場的人，「明年520重返執政有沒有信心？大家有信心！我更有信心！」更表示，他一生唯一的信念就是愛中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人，「我當選總統，我將依據憲法規範，到立法院做國情報告，並接受全民監督」。

國民黨「政黨輪替、台灣更好」誓師大會今日包含藍營縣市首長、立委參選人及侯友宜齊聚黨中央，全體人員身穿白上衣、深色牛仔褲，展現青春活力。在侯友宜上台致詞時，主持人也帶領大家喊出「侯友宜凍蒜！國民黨全壘打！」

侯友宜提到，今天站在這裡，他們肩負起重責大任，這是2300萬人的期盼，我們要凝聚所有向心力，展現團結的力量，在未來有絕對的信心帶給台灣人民希望，找回人民幸福，讓中華民國再起飛。

侯友宜談到，他這一生唯一的信念，就是愛中華民國、愛台澎金馬這塊土的人，他恪守中華民國的憲法，守護民主自由，讓國家有能力阻擋所有威脅，要自我提升，要讓對方沒有能力付出戰爭的代價，更要透過對話交流維持區域穩定，降低衝圖的可能性。

侯友宜也說，民主政治是責任政治，總統應對全民負責，「我當選總統，我將依據憲法規範到立法院做國情報告，並接受全民監督！我一定會到立法院做國情報告！接受全民監督！」。此時全場拍手叫好，讓氣氛來到高朝。

