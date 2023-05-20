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缺席國民黨挺侯友宜誓師大會　陳玉珍：我在追求人民的歲月靜好

▲侯友宜20日出席國民黨「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，替侯友宜造勢，但陳玉珍並未出席。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（20日）舉行520誓師大會，是新北市長侯友宜首次公開以2024總統參選人身分出席，現場除黨主席朱立倫等黨務高層出席外，也邀請黨籍縣市長、不分區立委及立委參選人與會，但支持鴻海創辦人郭台銘的金門立委陳玉珍卻缺席。對此，陳玉珍向《東森新媒體ETtoday》表示，國民黨是民主政黨，並不會強制一定要參加活動；對於是否因為怕尷尬？陳玉珍說，「不會啊！｣她是秉持侯友宜精神，追求歲月靜好。

國民黨20日上午10時在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，除朱立倫、黨秘書長黃健庭等黨務高層出席外，也邀請侯友宜、黨籍縣市長、不分區立委及目前確定的立委參選人與會，不過陳玉珍身為國民黨2024金門立委參選人，卻缺席誓師大會。

對於缺席誓師大會原因，陳玉珍20日中午向記者表示，國民黨是民主政黨，並不會強制一定要參加，「我們學習侯市長的精神，在『齁齁做代誌（台語）』，在追求人民的歲月靜好」，且她現在也在跑行程。被問是否因為怕尷尬？陳玉珍說，「不會啊！｣她是秉持侯友宜精神，追求歲月靜好。

這次缺席事先有跟黨中央說嗎？陳玉珍表示，他們有找人邀請她參加，但她回覆稱她要好好做事、為人民追求歲月靜好，她是追隨侯友宜的精神。

至於未來侯友宜來邀約參加活動，是否會答應？陳玉珍說，她只是社會的一顆小螺絲釘。若侯友宜到金門拜訪，她是否會陪同？陳玉珍回應，國民黨金門縣黨部會做很好的處理。

▼陳玉珍19日在立法院受訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▼陳玉珍19日在立法院受訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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