侯友宜喊「當選進立院接受全民監督」　她酸：但你翹掉9月議會總質詢

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（20日）表示，當選後會到立法院「國情報告」、接受全民質詢。對此，民進黨立委林楚茵批評，侯友宜9月就想要請假去選總統，因為要翹掉新北市議會9月的總預算備詢，「侯友宜市政擺爛只會侯侯騙！9月要請假躲議會監督還敢說當總統會到立院備詢。」

國民黨今舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。侯友宜在致詞時先問所有在場的人，「明年520重返執政有沒有信心？大家有信心！我更有信心！」更表示，他一生唯一的信念就是愛中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人，「我當選總統，我將依據憲法規範，到立法院做國情報告，並接受全民監督。」

對此，林楚茵批評，侯友宜9月就想要請假去選總統，因為要翹掉新北市議會9月的總預算備詢，「侯友宜市政擺爛只會侯侯騙！9月要請假躲議會監督還敢說當總統會到立院備詢。」

對於侯友宜談話內容，林楚茵質疑，侯說他反黑反詐騙，結果新北市光今年4月就被開了54槍，還在新加坡上演假裝打電話的劇碼欺瞞大眾；在他市長任內，新北市住都中心、消防局、教育局、殯葬處收賄弊案更是連環爆。

林楚茵批評，侯友宜說他也愛台灣，卻不願公布新北孩子恩恩被拖延送醫的真相，還命令消防局演戲欺騙失去孩子的雙親，侯友宜市政擺爛、治安死當、放任黑槍黑金，這種好大喜功的政治人物，已經毫無誠信可言，更沒有資格擔任國家元首！