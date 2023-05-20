顏清標被朱立倫稱「牛鬼蛇神」？　顏寬恒：見縫插針說法層出不窮

▲顏寬恒20日出席國民黨「政黨輪替、台灣更好」誓師大會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人提名期間，曾到中南部拜會藍營地方要角，包含前立委顏清標，不過近日卻傳出黨主席朱立倫對郭稱，民調起不來的原因是郭在中南部見了很多牛鬼蛇神。對此，顏清標兒子、國民黨2024立委參選人顏寬恒今（20日）表示，見縫插針的說法層出不窮，都是敵營故意分裂；顏寬恒強調，他全力支持侯友宜參選總統。

國民黨20日上午10時在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，除朱立倫、黨秘書長黃健庭等黨務高層出席外，也邀請侯友宜、黨籍縣市長、不分區立委及目前確定的立委參選人與會。

會前媒體詢問顏寬恒是否支持侯友宜？是否會替郭台銘抱屈嗎？顏寬恒表示，他全力支持侯友宜參選總統，下架民進黨是全民共識，所以大家要團結一致。媒體追問，朱立倫好像說郭台銘到中南部見了一些牛鬼蛇神，會不會是暗指顏清標？顏寬恒說，這要去問誰說的，才知道用意是什麼，見縫插針的說法層出不窮，都是敵營故意分裂，大家都是聰明人。

至於是否會幫侯友宜爭取郭台銘的支持？顏寬恒指出，全部立委候選人都會幫侯友宜加油努力，大家團結，下架民進黨，這是全民的共識，國民黨跟全民站在一起，要讓侯當選中華民國總統。