六福村接炸彈信！休園巡檢無異狀　星國遊客「最後1天行程」泡湯

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

近日全台多個風景區、交通運輸等公眾場所，都接獲網路恐嚇信件，而今（20）日上午新竹六福村主題樂園也接獲署名為「劉文文」的恐嚇信，聲稱已在園區內放置6顆遙控炸彈，並會在下午1點整準時引爆，警方獲報後調派警力進行巡檢，並無發現異狀，但園方不敢大意，已決定今日休園一天。

▲六福村接獲炸彈恐嚇信，門口還有等待的遊客。（圖／記者陳凱力攝）



今（20）日上午9時20分，新竹新埔分局接獲六福村報案，其網路客服信箱出現恐嚇信件，一名署名為「劉文文」的男子，表示已經在六福村內安裝6枚遙控炸彈，將於下午1點引爆，警方隨即調派新埔分局、刑事警察大隊及相關單位支援處理，園區並於今日上午11時正式公告休園1日，配合警方巡檢。

▲▼六福村接獲炸彈恐嚇信件，警方入園巡檢。（圖／記者陳凱力翻攝）



而六福村門口仍有不知情前往的遊客，到了門外才發現無法入園，有2名從新加玻來台旅行1個禮拜的女遊客，因為六福村算是知名景點慕名而來，在台灣最後一天的行程就選擇這裡，一早從台北搭乘2個小時的客運過來，且已經事先買好門票，但是園方告知突然需要配合檢查，請她們先在外等候到1點半，難免覺得有些失望。

▲從新加坡來的遊客一早搭車前來，被擋在門外覺得有點失望。（圖／記者陳凱力攝）



經過員警配合員工針對園區初步清查，並未發現可疑物品；現場人員仍持續詳密清查，並加強週遭巡邏勤務，六福村為求謹慎，已決定今日休園一天，並請門口遊客先行離去；據了解，今晚在園區內餐廳有一場喜宴，至於會不會如期舉行目前尚無回應。

新竹刑警大隊科偵組已針對此恐嚇信調閱IP資料，經查為美國之境外IP發出，將請刑事警察局國際科協助追查該位置來源，續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。

▲新竹六福村也接到恐嚇信件。（圖／記者陳凱力攝）