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宣導正確勤洗手防腸病毒　謝國樑籲落實「洗手五時機」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（18日）前往仁愛國小附設幼兒園，透過有獎徵答等互動方式，增進幼童對於健康衛生之預防認知，並提醒幼童應落實「洗手五時機，正確勤洗手」，才能有效降低感染腸病毒的機會。

▲宣導正確勤洗手防腸病毒 謝國樑籲落實「洗手五時機」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑籲落實「洗手五時機」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指出，近來腸病毒有攀升趨勢，看到孩子落實洗手五步驟時非常感動，他強調不僅要遵照「濕、搓、沖、捧、擦」步驟正確洗手，更希望透過「吃東西前、接觸小寶寶前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後」等5個重要的洗手時機，降低交互感染腸病毒的機會。

衛生局長張賢政表示，自疫情解封後，群眾接觸機會增多，腸病毒有攀升之趨勢，而該病毒不像新冠病毒會被酒精破壞，需透過肥皂等正確洗手方式，才能有效降低重症產生之風險。他說，若家中幼兒感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，已就學之幼童應請假在家休養，並請家長應留意幼兒是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速就醫掌握治療時機。

▲宣導正確勤洗手防腸病毒 謝國樑籲落實「洗手五時機」。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市衛生局表示，依疾管署公布國內腸病毒就診人數統計資料顯示，我國已進入腸病毒流行期，基隆雖尚無腸病毒71型或重症個案發生，但截至5月15日止，基隆醫療院所通報疑似腸病毒個案，已累計有1370例（其中手足口病270案，占19.71％、疱疹性咽唊炎1100案，占80.29％），已超過前3年（2020年至2022年）同期感染人數。

基隆市衛生局今年規劃在社區辦理「腸病毒防治-勤洗手」宣導，目前已進行8場次，計有254人參加，衛生局並於學校開學前，全面完成學校洗手設施及學童洗手認知查核，而因為腸病毒停課之幼兒園，皆已陸續恢復上課，市府期盼透過清潔及衛教宣導，有效降低校園發生腸病毒爆發之風險。

▲宣導正確勤洗手防腸病毒 謝國樑籲落實「洗手五時機」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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