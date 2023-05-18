壽山動物園、蓮池潭接炸彈恐嚇　陳其邁下令速破案：非常要不得

記者賴文萱／高雄報導

近日全台各地景點、大眾交通頻接到「炸彈恐嚇信」，高雄壽山動物園今（18）日上午收到不明恐嚇信，信件內容還指出，同時會在左營蓮池潭放炸裂物。高雄市長陳其邁稍早受訪強調，初步了解，恐嚇郵件屬於境外IP，該行為涉及公共安全，非常要不得，也妨害社會公共秩序，已要求警局儘速追緝凶手破案。

▲高雄市觀光局長收「炸彈恐嚇信」，歹徒揚言在相關景點放爆裂物。上為壽山動物園遊客疏散畫面。（圖／民眾提供）

▲左營蓮池潭龍虎塔封閉。（圖／記者許宥孺翻攝）

壽山動物園上午收到不明恐嚇信，有不明人士透過e-mail發送信件到觀光局長高閔琳的信箱，信件恐嚇要1000萬，否則要在壽山動物園、左營蓮池潭放炸裂物。陳其邁表示，早上壽山動物園已進行緊急撤離，市民的安全是我們最在意的，因此園區內750名遊客，很快地按照平常SOP疏散。

▲陳其邁下令警局儘速追緝凶手破案。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對恐嚇信部分，陳其邁說，據他了解是郵件屬於境外IP，國內其他處所也有收到類似情況，警方正在全力偵辦中。他強調，涉及民眾公共安全，這行為非常要不得，也妨害社會公共秩序，已要求警局儘速追緝凶手破案。

高市府第一時間針對受恐嚇的各場館依標準作業流程進行疏散處理，並全面進行巡檢，另外也已經報案，請警方協助處理。警方正透過IP位址追蹤嫌犯身分，初步了解發信者署名並非先前涉嫌多次恐嚇的「唐澤貴洋」。

▲緊急疏散畫面曝！高雄景點收「炸彈恐嚇信」，壽山動物園臨時休園1天。（圖／民眾提供）