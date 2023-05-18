才說要續租農地！和善老菜農槍殺2同行　家屬悲慟認屍要真相

▲南投仁愛鄉菜農持霰彈槍射殺2農後自戕。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、許權毅、游瓊華／南投報導

南投縣仁愛鄉力行村望洋部落昨（17）日傳出3死命案，71歲鐘男疑因租地耕作糾紛，持霰彈獵槍射殺分別為79歲及62歲的林姓同行，鐘男則在行兇後自戕身亡。檢察官今天傍晚相驗，並通知家屬到場認屍。79歲林姓死者的家屬無法接受親人被槍殺的消息，痛批即便是租地糾紛也沒必要殺人，要求警方盡速調查，讓真相水落石出。鐘男的房東聽聞消息則透露，鐘男為人和善，日前才聯繫要續租農地，未料竟傳出悲劇。

▲疑似兇嫌鐘男家屬，面對詢問不發一語。（圖／記者許權毅攝）



今天傍晚包括兇嫌鐘男、79歲及62歲兩名林姓死者家屬都到殯儀館認屍，神情沉重；疑似鐘男家屬拒絕受訪。鐘男的房東透露，鐘男在5年前找上他表達要租地，兩人談好租金，鐘男阿莎力的付了5年的租金，也聽聞部落裡的族人說過，鐘男為人和善，有親和力，發生此事讓他感到相當震驚，連他有槍也不知道。

▲鐘男房東提到，鐘男為人和善，不敢相信鐘男會持槍殺人。（圖／記者許權毅攝）



鐘男的房東也提到，自己沒見過兩名林姓死者，且依照合約規定，鐘男不可將土地分租給其他人，且因合約這個月底到期，鐘男日前才打電話給他告知要續約，沒想到卻發生憾事。

▲79歲林姓死者家屬認為案發原因不單純，要求警方查出真相。（圖／記者許權毅攝）



據了解，鐘男幫一名業者在仁愛鄉力行村望洋部落種植高麗菜，17日晚間，業者突接獲鐘男的電話，透露自己槍殺2個人，話中透露尋短念頭，隨即掛掉電話。業者趕緊向仁愛分局報案，警方隨後在一處工寮內，發現2名林姓死者倒在沙發及地板，滿地鮮血，之後又在不遠處發現同樣受到槍擊死亡的鐘男，身邊還有作案槍枝。至於鐘男犯案原因及槍枝來源，警方還要進一步追查。