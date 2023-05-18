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快訊／咖啡廳停止營業！負責人道歉了：求大眾放過我的家人和朋友

▲▼街景圖。（圖／Google Maps）

▲咖啡廳宣布停止營業。（圖／Google Maps）

記者曾筠淇／綜合報導

台北某咖啡廳因不滿被評1星，在IG限時動態上接連貼出女客人的照片、個資，引發爭議。對此，稍早咖啡廳透過IG道歉了，表示他本人正在國外，未完全了解事件經過就攻擊陳小姐，「我做了非常錯誤的示範，對不起！」他也說，咖啡廳即（18）日起停止營業，他會負起所有法律責任，請大家放過他的家人和朋友。

負責人透過IG向陳小姐、社會大眾道歉，提到他人正在國外，但卻在未完全了解店內事情經過的情況下，直接透過IG限時動態公開陳小姐照片，並攻擊陳小姐及其親友，「我做了非常錯誤的示範，對不起！」

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負責人也說，他因為自己的行為，帶給家人、朋友很大的困擾，他會虛心接受各種謾罵，懇求社會大眾放過他的家人和朋友。最後他說，咖啡廳即日起停止營業，他會深刻檢討自身行為，並負起所有法律責任，「對不起，我錯了」。

▲▼咖啡廳道歉了。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

▲咖啡廳負責人發文道歉。（圖／翻攝自咖啡廳IG）

道歉全文

我是XXX（店名）coffee負責人XXXX，在此我要鄭重的向陳XX小姐和社會大眾道歉！

因為我本人正在國外並沒有完全瞭解店內事情的經過，直接公開的在IG限時動態使用照片和不雅文字去攻擊陳XX小姐和她的親友，我做了非常錯誤的示範對不起！也因為這樣的行為給我的家人和朋友帶來很大困擾，各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友。

今日起XXX（店名）coffee會停止營業，讓我可以深刻檢討自己的言行並負起所有法律責任，再次說聲對不起我錯了。

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