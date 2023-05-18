咖啡廳肉搜女客！老闆道歉停業　「至今未聯絡」正妹反應曝光

▲陳姓女子（中）咖啡廳留負評被肉搜。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者劉人豪／台北報導

台北某咖啡廳因不滿被評1星，日前在IG限時動態上接連貼出陳姓女客人的照片、個資，引發爭議，陳女目也已向警方報案提告，要求店家3日內聯繫律師說明，否則將依法追究刑事民事責任，今（18日）負責人在IG道歉並停止營業。對此，《ETtoday新聞雲》詢問陳女，她說負責人根本沒聯絡她或是律師，對於負責人的IG發言不予置評，一切交給律師處理。

陳女15日到咖啡店準備享受午餐後的下午茶時光，在點餐過後，被告知「有低消」，於是加點棉花糖餅乾，但店家以商品賣完了為由，請她選擇其他商品，不過因為剛吃飽，最後選擇不消費，直接離開該間咖啡店，並留言Google評論「台北很大，優質咖啡店很多。要選擇哪間大家可以自己考慮一下」，留下一星負評。

▲民眾送上引發爭議的棉花糖餅乾，還寫下，「請你吃」。（圖／記者黃彥傑攝）



沒想到，店家在晚間見到Google評論，直接肉搜陳女的臉書並PO上網，還把陳女臉書中的照片合成，甚至拿出來評論狠嗆。 這讓陳女認為店家用IG張貼她本人、親友等資料及當日造訪店家的截圖，並加註貶低性及侮辱性言論，已涉公然侮辱罪、加重排謗罪，並嚴重侵害隱私權、肖像權及名譽權等，17日時除向警方報案提告，也委請律師處理相關事宜，要求店家3日內聯繫律師說明，否則將依法追究刑事民事責任。

咖啡廳負責人今透過IG道歉，表示他本人正在國外，未了解事件經過，就擅自攻擊陳小姐，「我做了非常錯誤的示範，對不起！」他也說，咖啡廳即日起將停止營業，他會負起所有法律責任，請大家放過他的家人和朋友。

對此，《ETtoday新聞雲》詢問陳女是否得知負責人道歉訊息，她表示律師跟她目前都未收到負責人任何私下聯繫，對於負責人的「各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友」等言論，不予置評。