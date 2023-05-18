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國民黨內定侯友宜？　柯志恩揭幕後：他有他的基本主張

▲▼新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨2024總統人選徵召紛擾近2個月終於確定，由新北市長侯友宜參戰。面對外界質疑國民黨內定，國民黨智庫執行長柯志恩說明，侯友宜守法嚴謹，對於參選與否，覺得應該等到開議，跟大家做完市政報告再來說，這是他的基本主張。

柯志恩在《少康戰情室》說，九合一結束侯友宜還是黨內最強母機，但為何不立即徵召？特別民進黨也早早定黨主席、副總統賴清黨於一尊？這還是侯友宜人格特質問題，他是警察出身，他守法、嚴謹，不認為黨中央應該這樣，覺得應該等到開議，跟大家做完市政報告才來討論，「說實在那時候他大於國民黨，黨主席也沒有辦法對他來說」。

柯志恩提到，大家那時候也認為那麼早決定總統人選其實不一定好，事後造成很多紛擾，而當鴻海創辦人郭台銘表達有意願，國民黨高層也覺得他是重要資產，是不是有方法給他機會，這裡面有時間序的問題，最後黨也給郭台銘一個很好的機會，而在這40幾天能夠辦成造勢，不是一般人能做到，最後拿出數據跟很多人的意見，有說服郭台銘，所以才在臉書發文。

對於外界傳言徵召人選內定一事，國民黨公布科學數據、黨籍縣市首長、黨籍立委及立委參選人的徵詢意見。在科學數據方面，黨中央從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就納入內參民調，5月份共進行3份；結果顯示，黨內互比，侯友宜是40.77%，郭台銘是31.77%；藍綠對決時，侯友宜36.7%，賴清德34.27%；郭台銘36.9%，賴清德35.63；三腳督時，侯友宜25.43％，柯文哲25.27%，賴清德30.4%；郭台銘25.57%，柯文哲23.97%，賴清德31.2％。

若以政黨對比85%以及黨內互比15%進行綜合比分，侯友宜獲得51.15分，郭台銘獲得48.85分，侯友宜勝出。接著黨籍縣市首長的徵詢意見，林寬裕指出，13個黨籍縣市首長中，有10人支持侯友宜，1人支持郭台銘，另有2人支持黨中央所決定的人選。最後是黨籍立委及立委參選人的徵詢意見，林寬裕指出，總數57人中，有22人支持侯友宜，13人支持郭台銘，另有22人支持黨中央所決定的人選。

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