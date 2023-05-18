連勝文大讚郭台銘是「岳飛」　他困惑：那侯友宜不就成了秦檜？

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

長達數個月的郭侯大戰落幕，國民黨昨（17日）徵召新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘則表態全力支持。讓國民黨副主席連勝文大為感動，更形容郭是「岳飛」，雖非皇帝卻是大英雄。對此，民進黨立委林俊憲困惑，若郭是岳飛，那朱立倫不就是不分是非的高宗皇帝？侯友宜成了千古惡人秦檜？國民黨就成了被人趕下海去的南宋？

對於郭台銘允諾成全大局，國民黨副主席連勝文讚，岳飛不是皇帝，卻是人民心中傳頌千古的大英雄，期待郭董事長能加入國民黨團隊、共同奮戰，重返執政！我們許多產業競爭力已經落後於國際，甚至電動車還遠落後於中國大陸，希望郭董未來在執政團隊可以扮演關鍵力量，帶領中華民國走出困境，重返榮耀。

對此，林俊憲感嘆，「勝文啊，郭董如果是岳飛，那朱主席不就是不分是非的高宗皇帝？侯侯成了千古惡人秦檜？」林指出，國民黨更慘，成了偏安一隅的南宋，最後還被人趕下海去？這麼一說倒也挺符合的。

林俊憲直言，雖然連勝文近年來比較少公開露面或發言了，但果然每必有佳作，看來他深知如果提名侯友宜，等待國民黨的就是崖山海戰、走向滅亡，這個比喻實在是妙啊！