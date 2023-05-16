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吳欣岱曝第一次自慰到高潮經驗　「沒高潮過怎麼期待對方給妳」

記者黃翊婷／綜合報導

投入台北市第四選區（內湖、南港）立委選舉的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，日前在網路影片中穿上比基尼談論性話題，還大方分享自己大學時第一次自慰到高潮的經驗，表明支持教導正確的性觀念，「妳連自己高潮都沒有達到過，妳不可能期待對方給妳那個東西。」

▲▼基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲吳欣岱希望能傳遞正確的性觀念及知識。（圖／翻攝自吳欣岱臉書，下同。）

吳欣岱日前接受貓媒合作拍攝影片，她表示，自己很喜歡去海邊曬太陽，也不介意被看到身材，畢竟都生過兩個孩子，又是醫師，早就已經看慣了，自然的身體不管如何都值得被愛，因此決定接受邀約，希望讓年輕女生看到姐姐們的經驗分享，從中得到勇氣，少一些受傷的機會。

吳欣岱在影片中大方談論「第一次」的話題，她透露，第一次自慰到高潮是在大學的時候，在宿舍的棉被裡，而且發生過第一次之後就會很沉迷，當時她已經有男友，「在知道身體構造跟怎麼自慰之後，妳比較會引導對方，跟比較知道，妳想從對方身上得到什麼」，也能減少過程中的埋怨與期待落差。

▲▼美女醫師吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

吳欣岱接著說道，國中的時候是男女分班，大家會看言情小說，那些「幻想」是很不具體的，也會讓人堆積很多期待，「可是妳連自己高潮都沒有達到過，妳不可能期待對方給妳那個東西」。

而當被問到最理想可以發生性行為的年紀時，吳欣岱認為，這是一種觀念不是焦慮，也不用當成很重要的東西，如果將「第一次」當成要給誰的時候，就會變成物化，她連自己的第一次都記得不是很清楚。

吳欣岱15日也在臉書發文表示，長期關注粉專的人都可以感覺到，她不會特別宣傳自己的性感照，也不會特別排斥，因為她想要做一個榜樣，一個對自己身體很自在的榜樣，「不是放一兩次泳裝照就叫做物化自己，更不是穿著保守的人就比較有料。我們努力不要養大仇女、厭女的劍，就是為了在各種時刻，這把劍不會拿來傷害我們愛的人。」

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