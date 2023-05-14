買書疑個資外洩接到統戰電話　誠品：會持續強化資安

▲誠品書店。（圖／記者周宸亘攝）



文／中央社

台灣基進黨今天指出，有民眾購買「阿共打來怎麼辦」一書後，竟接到自稱誠品的回訪市調電話，強調書的內容不恰當、中國武統是必然等語，質疑誠品個資外洩，中國假借市調進行認知戰。

針對基進黨今早開記會，指控誠品個資外洩事宜，誠品公關部以電子郵件回應中央社記者表示，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。

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「台灣佇遮計畫」副執行秘書楊欣慈2月購入「阿共打來怎麼辦」一書後，昨天竟接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，對方口音、用語、內容明顯就是來自中國。

台灣基進黨主席王興煥、台北市黨部主委吳欣岱今天與楊欣慈舉行記者會。楊欣慈說，對方自稱誠品書局，不斷逼問讀書心得，又不斷強調書的內容很敏感、不恰當，且強調「中國武統是必然」，不僅有意套出台灣讀者想法，更有強烈統戰意圖。

楊欣慈表示，對方明顯非台灣口音，卻仍不斷強調自己是台灣人，雖然完全沒有說服力，但這系列來電明顯是有組織性，想試圖影響台灣人想法，「這就是共匪正在你身邊」，且進行認知作戰的證明，不容輕視。

吳欣岱質疑，像這樣的統戰詐騙市調到底進行多久、接觸過多少人，執政黨難道是否就放任不查；台灣內外部中國勢力正在裡應外合，聯手打台灣選戰，目的就是要干預台灣的民主選舉，達到終結台灣本土政權和政體的目的。

吳欣岱指出，誠品書局名列刑事局去年統計詐騙風險前5高，2021年更是詐騙風險第一高的平台；行政院頒布的打詐綱領中，關鍵應先徹查個資外洩的源頭，要求廠商改善資安，以免讓台灣「人財兩失」。

王興煥表示，中國「統戰市場調查」已入島入戶，中國精準掌握台灣社會的消費資訊，針對性地進行認知戰；這次針對「阿共打來怎麼辦」具敵我意識、抵抗意志的讀者散布「疑美論」、「疑軍論」、「投降論」、「中國認同」，及「國民黨帶來和平，民進黨帶來戰爭」等。