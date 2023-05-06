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內湖虐嬰案畫面遺失！李彥秀批高嘉瑜在睡　高打臉：議員不監督市府？

▲▼高嘉瑜聯訪 解釋斬妖除魔說 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市內湖某托嬰中心爆出現虐童事件，更被議員揭露關鍵影像消失，園方則稱檔案損毀、不願交出硬碟進行還原。議員李彥秀批，現任立委高嘉瑜還在睡。高嘉瑜則揭露資料打臉，她在2019年就要求北市府將監視畫面雲端保存。高也痛批，李彥秀擔任立委時期，相關提案討論時根本不在場，現在作為議員又不監督北市府相關缺失，正事不做，整天只想著選舉，還半年選3次。

內湖某托嬰中心遭爆多起虐嬰行為，嬰兒身上出現多處瘀傷，調閱監視器畫面發現，托嬰中心強迫孩子喝奶、甚至壓迫頭頸強迫睡覺，調查過程中更被發現部分監視器畫面遺失，園方更稱檔案毀損、不願交出硬碟。

李彥秀表示，自己擔任立委期間，就曾提案要求「衛福部應儘速修改相關行政命令，讓托嬰中心監視錄影設備採取線上即時系統，或其他網路、雲端方式，間接預防虐嬰事件發生。」但民進黨無視民意，相關行政命令仍在原地踏步，才會要畫面都調不到「民進黨懶得做，國民黨都來做；高嘉瑜在睡覺，李彥秀做得到！」

對此，高嘉瑜指出，防範虐嬰虐童，本應中央、地方共同努力，但李彥秀議員竟以此作為政治籌碼，用來做子虛烏有的指控？自己早在2019年就要求北市府應將監視畫面雲端保存。

高嘉瑜表示，在2019年還是議員時，就曾在質詢時踢爆內湖托嬰中心集體虐嬰案件，並要求北市未來所有托嬰中心的錄影畫面最少要保留6個月以上，以及提供遠端連線供家長即時觀看，讓家長可以隨時掌控了解托嬰中心的狀況，避免憾事再度發生。

高嘉瑜批評，反觀當時身為立委的李彥秀，僅是跟進自己的質詢，提了一個助理寫的「臨時提案」要求衛福部修改行政命令，把鍋甩給衛福部然後呢？就沒有然後了。甚至是當時立院在審查《兒少法》修正之逐條討論，身為衛環委員的李彥秀於討論托嬰中心應裝設監視錄影設備時竟然還不在場？

高嘉瑜指出，2020年自己甫上任立委時，即在質詢時呼籲衛福部應成立跨部會的兒少保護單位，整合社政、醫療、教育、警政及司法等通報機制，希望能早日杜絕層出不窮的兒虐悲歌。更向教育部反應全國教保資訊網資訊整合不足問題，並成功於2022年4月爭取獲得以下改善：

第一、裁罰紀錄整合查詢更便利

網站上目前有幼兒園名稱與行為人供家長搜尋，整合機構與行為人名稱及裁罰事由，讓家長不用再自己當偵探，一一拼湊破碎的資訊。

第二、幼兒園資訊公開透明

透過基本資料查詢即可獲得幼兒園之評鑑報告、負責人、核定人數、教室面積、收費明細與裁罰狀況，讓爸媽可一目了然的查詢幼兒園概況。

第三、新增未立案裁罰查詢

將未立案的幼兒園裁罰紀錄，也公開於未立案專區當中。

對於此次內湖托嬰中心監視器部分畫面「被消失」，高嘉瑜承諾，會立即參考現行地方政府之「托嬰監管雲」系統提出相應修法與質詢，強調由政府的雲端來保存這些資料，並將其推廣至全國托嬰中心甚至是幼兒園。

高嘉瑜呼籲，剛選上北市議員的李彥秀應該監督北市府為何至今未建立「托嬰監管雲」以及北市府社會局為何要不到監視器畫面？而不是占著議員的位子，正事不做，整天只想著選舉，議員、議長、立委都要選，半年選3次。

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