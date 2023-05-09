郭台銘喊「警備總部要回歸」　吳欣岱嗆：無知！對民防概念的抹黑

▲台灣基進北市黨部主委吳欣岱。（圖／台灣基進提供）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，今日在新竹市議會與新竹市里長座談，會中他提及，台灣的警察要跟民防結合，「警備總部要回歸」，且里長要去做軍訓。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱9日批評，郭台銘今天說提升民防要「恢復警總」，除了無知，更是對民防概念的抹黑。

吳欣岱表示，以郭台銘的年紀來看，應該是活過戒嚴的人，但卻總是說出「卡在戒嚴」的話。她批評，郭台銘不愧是想爭取國民黨總統提名，發言思維和國民黨如出一轍，不僅不懂「民防」與「防民」，也不會打仗或抵抗，只會用各種威權手段，使發出異議的人民閉嘴。

「郭台銘無知的發言，再次凸顯出他是一個習慣人治獨裁、偏好威權中國大陸的老闆，而他今天說提升民防要恢復警總，除了無知，更是對民防概念的抹黑。」吳欣岱痛批，對郭台銘來說，台灣的民主反而造成更多的麻煩，所以才參選總統，想在台灣打造適合威權作風的社會，郭台銘從買疫苗到現在，都是他說了算，不管法律規範的一貫作風。

吳欣岱強調，全民防衛是抵抗共軍威脅和心理恫嚇，也是凝聚台灣人為守護台灣而努力的基礎，但郭台銘的種種說法與做法，不僅不在乎台灣人民意識的凝聚，反而偷渡了投降主義和對民防的污名，「我們真正要做的，應該是要對症下藥，對於中國大陸資訊戰，用代理人法讓利害關係攤在陽光下，而不是一昧禁止。」

吳欣岱認為，面對戰爭威脅，應要深化與盟邦的關係、加速國防改革、深化民防知識，而不是一邊用親中言論打壞與盟邦的關係，一邊喊說要恢復警總。她狠酸，「郭台銘選舉學前高雄市長韓國瑜、威權學前總統蔣介石、失言學民眾黨主席柯文哲，毫無中心思想的他，到底有什麼資格選台灣人的總統？」