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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠藉內湖虐童案互攻　吳欣岱嘆：身為媽媽和候選人看了很心急

▲▼吳欣岱接受媒體聯訪。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進北市黨部主委吳欣岱。（圖／台灣基進提供）

記者江采蓁／綜合報導

台北市內湖托嬰中心爆出虐童案，成為台北市第四選區（內湖、南港）立委選戰焦點，國民黨台北市議員及民進黨立委高嘉瑜接連隔空開火。對此，也有意投入選戰的台灣基進北市黨部主委吳欣岱7日則表示，自己作為媽媽和候選人，看到藍綠政治人物拿這件事當作選舉攻防，實在很心急，因為她更在乎的不是事後究責，而是事前預防，要真正徹底了解，為何會有幼保機構一再發生類似問題？是否幼保人員勞動條件嚴苛、稽核人員人力不足？

吳欣岱表示，李彥秀與高嘉瑜兩人拿內湖托兒所虐嬰案互相攻擊，她認為政策檢討是好事，但流於政治攻擊則會失焦，因為內湖虐嬰案就是當媽媽每天擔心煩惱的日常。

吳欣岱指出，李彥秀用「連回嘴都像在陷眠」，來批評高嘉瑜沒有善盡監督內湖虐嬰案責任，三年任期內沒有提案修「兒少法」；高嘉瑜則反擊自稱早在2019年擔任議員，就質詢要求北市府應要求托嬰中心將監視畫面雲端保存六個月，甚至建立遠端即時連線，讓家長即時監控。但她作為一位媽媽和候選人，看了兩位曾任立委的政治人物，拿這件事當作選舉攻防，實在很心急，因為她更在乎的不是事後究責，而是事前預防，她強調，要真正徹底了解，為何會有幼保機構一再發生類似問題？是否幼保人員勞動條件嚴苛、稽核人員人力不足？

吳欣岱舉例，像她身為醫療人員，體認到在血汗醫療體制下，病人安全勢必受到妥協，而這種時候，追究醫療人員責任只是治標不治本，甚至會讓憾事更容易發生。

「如果不從改善幼托教育的環境品質以及勞動條件做起，虐童案是不會因為放了監視器就獲得改善的」，吳欣岱表示，虐童案的悲劇搏人眼球，與其拿這樣的大眾關注來做政治攻防，更應該要多檢討它背後結構性的因素，在憾事發生後，哭的罵的最大聲的人或許能受到最多關注，但她更希望這些事情從來都不要發生！

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