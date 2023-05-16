穿泳裝挨酸物化女性！吳欣岱PO「聊自慰片」：不管如何都值得被愛

▲吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱@台灣基進）

記者曾筠淇／綜合報導

「不是放一、兩次泳裝照就叫做物化自己！」基進黨北市黨部主委吳欣岱發文表示，最近又有人開始討論她穿泳裝的照片，其實她很喜歡去海邊曬太陽，也不介意被別人看到她的身材，因為自然的身體值得被愛。面對外界質疑，她也貼出「女孩們的第一次」的影片霸氣回應。

吳欣岱在臉書上發文表示，最近又有人討論起她的泳裝照片，所以讓她決定簡單說明。她透露自己喜歡去海邊曬太陽，也不介意被別人看到身材，畢竟都生過兩個孩子了，且她是醫師，所以看慣各種高矮胖瘦、自然的身體，「不管如何都是值得被愛的」。

接著吳欣岱說，如果長期關注她的粉專，應該可以發現她不會特別宣傳自己的性感照，但也不排斥，因為「我想要做一個榜樣，一個對自己身體很自在的榜樣」。在她的粉專，大家可以看到她盛裝打扮、素顏、不洗頭、穿著睡衣刷牙，「我不管怎樣都對自己的狀態是舒服的」。

吳欣岱認為，不需要覺得自己身材好才敢露，也不需要因為一些小瑕疵而對自己不滿意，每個人的身體都值得被愛、都能理直氣壯的存在。因此她強調，「不是放一、兩次泳裝照就叫做物化自己，更不是穿著保守的人就比較有料」。

最後，吳欣岱也貼出與「貓媒」合作的影片，標題為「女孩們的第一次」，內容提及她對自慰、性的看法。她說，這是她一直很想要做的內容，「希望能讓年輕女生看到姐姐們分享經驗，從中得到勇氣，少一些受傷的機會」，原本她不打算特別放到粉專上，但因為被放大解讀，所以索性與大家分享。

貼文曝光後，就有網友直呼，「老實說這種事唯一有資格反對的只有老陳！」吳欣岱對此回應，「對呀，老陳沒意見，有意見他也會尊重我」。其他網友也紛紛表示，「做自己！學妹加油」、「心態很正面健康」、「無論如何，我們都是最美的」。