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爭取「富岡鐵道博物館」設置　周玉琴期楊梅子弟涂權吉當選立委

▲爭取「富岡鐵道博物館」設置，周玉琴期楊梅子弟涂權吉2024當選立委

▲爭取「富岡鐵道博物館」設置，周玉琴期楊梅子弟涂權吉2024當選立委。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

「推動富岡鐵道博物館」是桃園市議員周玉琴及市長張善政共同政見；由於中央沒有意願配合，周玉琴15日在市議會市政總質詢，建請張市長利用出席行政院院會時積極爭取。同時，期盼同黨籍的涂權吉市議員順利進軍國會，協助向中央溝通協調，儘早促成在台鐵富岡機場設置「富岡鐵道博物館」。

周玉琴表示，楊梅區是台鐵在桃園市唯1有4個火車站的區，其中，佔地約52公頃的台鐵「富岡機場基地」，興建工程耗資約新臺幣133億元，民國102年元月完成廠區第一階段工程並啟用時，台鐵局聲稱它「不僅是火車維修基地，也號稱是亞洲最大的火車維修機場和鐵道文化館一環」。

為配合「台鐵捷運化」發展，台鐵局另在「富岡基地」南側設置「北湖車站」，並在基地旁再設置「新富火車站」。因為新富車站緊鄰富岡機場車輛維修機廠，原本僅供台鐵員工通勤使用，為了因應未來富岡基地要成立文化園區，106年9月6日正式啟用並開放給民眾乘車。

周玉琴指出，當初「新富車站」設站的原始構想，就是要配合「富岡機場基地」的觀光功能，讓廠區內保存各項鐵道文化，促使基地具有「遊憩、觀光、教育、文 化與商業活動等功能」。然而，鐵道文化園區設置一直未有進展，「富岡基地」開放觀光遲遲未實現。

近幾年來，在楊梅區市議員持續反映爭取之下，桃園市政府與台鐵局已經舉辦過兩屆「富岡鐵道藝術節」，每屆都吸引許多鐵道迷前來朝聖，今年市府在富岡舉辦「桃園燈會」也吸引了百萬人次。將「富岡機場基地」規劃為『鐵道博物館』的民意不斷高漲。

目前台鐵富岡機廠仍有30％的綠地供作生態園區及鐵道文化園區用途，只要規劃好動線，配合機廠導覽人員安全引導動線，體驗實際機廠運作，可以促進機廠活化再生，實現觀光、教育、文化在楊梅，這種得天獨厚的環境，也只有富岡機廠做得到。

周玉琴說，把富岡小鎮打造成最具特色的鐵道博物館，並將規劃「鐵道1日旅」行程，除了參觀富岡機場之外，還可以搭配楊梅豐沛的觀光旅遊資源，包括郭元益、雅聞觀光工廠、埔心牧場、四維商圈，富岡老街、埔心茶葉博物館、秀才步道，福人步道及道地客家美食等，把楊梅營造成臺灣鐵道旅遊最夯的觀光區。

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