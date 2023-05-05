傳藍營派「老帥哥」挑戰王世堅　游淑慧：當今稱得上帥哥的沒幾位

▲游淑慧下午找韓國瑜、徐巧芯喝咖啡。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選在新北市長侯友宜的協調下，由市議員李彥秀代表出線，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出，並稱市黨部建議她到台北市立委第二選區（士林、大同區）挑戰民進黨北市議員王世堅。不過，今日又有消息傳出市黨部鎖定黨內「老帥哥」前議員挑戰王世堅，游淑慧則回應「不知道！當今世上稱得上帥哥也沒有幾位。」

游淑慧5日接受節目《千秋萬事》專訪時表示，她覺得不一定要戰的原因，是因為她徵詢了侯友宜、郝龍斌、韓國瑜三位市長，而他們給她的想法都差不多，就是在打議題跟打弊案方面可以幫忙，甚至幫忙當後勤輔選議員李彥秀與總統，當攻擊手也可以，不一定要到第一線的戰場，「如果我連港湖區都可以讓，就沒有什麼東西是我一定非要不可的。」

至於市黨部要她考慮參戰台北市立委第二選區（士林、大同區）挑戰王世堅，游淑慧回應，她下午與市黨部主委黃呂錦茹見面只是去了狀況與黨中央的想法而已。她認為，第一要先了解她本命區支持者的想法，第二個是當地議員的想法，因為那裡跨了兩個選區，第三是希望王世堅能夠歡迎她去挑戰。

另外，游淑慧在議會接受媒體聯訪時被問及「市黨部已經鎖定待過議會的前帥哥議員挑戰王世堅」，游淑慧回應，不知道，應該是黃呂錦茹之前提過的前議員羅智強，當今世上稱得上帥哥也沒有幾位，能稱得上老帥哥不就是王世堅嗎？不過，游淑慧也坦言該選區不容易，第一目標是希望票可以提升，第二目標趁著王世堅跟立委何志偉傷痕還沒撫平之前，讓國民黨爭取多一點選票認同。