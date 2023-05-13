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拼國會過半！2024立委大戰　藍綠立委參選名單一次看

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲2024立委選舉，國、民兩黨陸續完成提名作業。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈、鄭佩玟、陳家祥／台北報導

藍綠為爭取2024國會過半，民進黨與國民黨已陸續提出立委參選人名單，截至13日為止，在全台73個區域立委席次中，民進黨已完成52個選區提名，國民黨底定了38個選區，接下來將會進入艱困選區的提名，預計6月底左右，各黨所有區域立委提名將會依次全部完成。《ETtoday新聞雲》彙整8張圖表，一次看懂目前全台22縣市、73個選區，國、民兩黨立委最新提名狀況。

首先，台北市部分，第一選區（士林北投），民進黨確定由現任立委吳思瑤再拚連任，國民黨推出現任議員張斯綱；第二選區（大同士林），民進黨現任議員王世堅出戰，國民黨尚未確定人選；第三選區（中山松山），國民黨提名現任立委王鴻薇，民進黨尚未確定；第四選區（內湖南港），由民進黨現任立委高嘉瑜對上國民黨的現任議員李彥秀。

台北的第五選區（中正萬華），無黨籍立委林昶佐確定不連任，國民黨、民進黨目前都尚未確定人選；第六選區（大安），國民黨初選結果在今天上午出爐，由羅智強出戰，民進黨目前則尚未有人選；第七選區（信義松山），國民黨現任議員徐巧芯對上民進黨現任議員許淑華；第八選區（文山中正），國民黨由現任立委賴士葆繼續挑戰連任，而民進黨則還未有確定人選。

▲▼台北市藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

在新北市部分，第一選區（淡水、林口），國民黨現任立委洪孟楷挑戰連任，民進黨由現任議員何博文出戰；第二選區（五股蘆洲），民進黨由現任立委林淑芬拚連任，國民黨尚無人選；第三選區（三重），民進黨由前議員李坤城出戰，國民黨則尚未有人選；第四選區（新莊），民進黨由現任立委吳秉叡出戰，國民黨目前也尚未有人選；第五選區（樹林鶯歌），民進黨由現任立委蘇巧慧出戰，對上國民黨的洪佳君；第六選區（板橋西區），民進黨由現任立委張宏陸對上國民黨的林國春；第七選區（板橋東區），民進黨由現任立委羅致政對上國民黨現任議員葉元之。

新北第八選區（中和），民進黨現任立委江永昌宣布不競選連任，國民黨、民進黨目前該選區都還未有人選；第九選區（永和中和），國民黨現任立委林德福挑戰連任，而民進黨目前還未有人選；第十選區（土城三峽），民進黨由現任立委吳琪銘再戰，而國民黨則推出現任議員林金結；第十一選區（新店），國民黨現任立委羅明才再戰，而民進黨還未有確定人選；最後第十二選區（汐止金山萬里），民進黨現任立委賴品妤拼連任，而國民黨則推出現任議員廖先翔。

▲藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

桃園市部分，第一選區（龜山蘆竹）民進黨由現任立委鄭運鵬再戰，國民黨則推出現任議員牛煦庭；第二選區（楊梅），民進黨由黃世杰再戰，而國民黨推出涂權吉挑戰；第三選區（中壢），國民黨由現任立委魯明哲再戰，而民進黨則推出彭俊豪；第四選區（桃園），國民黨由現任立委萬美玲再戰，而民進黨則提名律師范綱祥出戰；至於第五（平鎮龍潭）、第六（八德），藍綠目前都尚未確定人選。

▲▼藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

台中市部分，第一選區（大甲），民進黨由現任立法院副院長蔡其昌再戰，國民黨還未有確定人選；第二選區（沙鹿龍井），民進黨現任立委林靜儀再度對上國民黨前立委顏寬恒；第三選區（后里），國民黨推出現任立委楊瓊瓔，而民進黨則尚未有確定人選；第四選區（西屯、南屯），民進黨提名現任立委張廖萬堅，國民黨則推出黨副發言人廖偉翔參戰；第五選區（北屯、北區），民進黨現任立委莊競程再戰，而國民黨則推出市議員黃健豪挑戰；第六選區（東南中西區），由於民進黨現任立委黃國書確定不競選連任，因此推出現任議員江肇國，而國民黨還未有明確人選；第七選區（太平、大里），民進黨由現任立委何欣純再戰，國民黨還未有人選；最後第八選區（豐原），國民黨現任立委江啟臣爭取連任，民進黨則還未有人選。

▲▼藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

台南市部分，國民黨在第一至第五選區，目前都還未有明確人選，僅有第六選區（仁德歸仁），確定由現任不分區立委陳以信出戰；民進黨方面，第一選區（後壁白河），為現任立委賴惠員、第二選區（七股麻豆）為立委郭國文、第三選區（安南）為立委陳亭妃、第四選區（永康）為立委林宜瑾、第五選區（安平）為立委林俊憲、第六選區則是王定宇。

▲▼藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

在高雄市部分，國民黨在第一、三、四、五、六、七選區，都還未有明確人選，僅在第二選區（茄萣、岡山）確定推出高雄市黨部副主委曹桓榮，以及第八選區（小港）推出國民黨發言人李明璇。在民進黨方面，第一選區（桃源）為現任立委邱議瑩、第二選區（茄萣）為邱志偉、第三選區（左營）因為現任立委劉世芳退選，目前還未有確定人選；而第四選區（仁武鳥松）為現任立委林岱樺、第五選區（三民苓雅）為李昆澤，第六選區（鼓山鹽埕）為趙天麟、第七選區（鳳山）為許智傑、第八選區（小港）則為賴瑞隆。

▲▼藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

在六都之外，首先基隆市立委，民進黨現任立委蔡適應不競選連任，推出現任議員張秉鈞出戰，而國民黨目前還未有確定人選；新竹市，國民黨則由現任立委鄭正鈐再戰，而民進黨還未有人選；新竹縣第一選區，國民黨推出徐欣瑩，而民進黨還未有確定人選；新竹縣第二選區，國民黨由現任立委林思銘再戰，而民進黨還未有確定人選；苗栗縣第一、二選區，民進黨與國民黨都還未有確定人選。

彰化縣部分，第一選區國民黨推出和美鎮前鎮長阮厚爵，挑戰現任民進黨立委陳秀寶；第三選區，民進黨還未有人選，國民黨則是由現任立委謝衣鳯再次挑戰連任；第四選區，國民黨推出縣議員鄭俊雄，對上民進黨現任立委陳素月；而第二選區，國民黨還未有人選，民進黨由現任立委黃秀芳再戰。雲林縣部分，第一選區，民進黨由蘇治芬再戰，對上國民黨推出的現任不分區立委林文瑞；第二選區，民進黨由劉建國再戰，而國民黨還未有明確人選。

南投縣部分，第一選區，國民黨由現任立委馬文君出戰，民進黨則推出縣議員蔡銘軒；第二選區，民進黨由現任立委蔡培慧再戰，而國民黨則推出游顥挑戰。嘉義市部分，民進黨由現任立委王美惠再拚連任，國民黨則還未有人選。嘉義縣部分，國民黨在第一、二選區都還未有確定人選，民進黨在第一選區由現任立委蔡易餘再戰外，第二選區則推出現任立委陳明文的兒子陳冠廷出戰。屏東縣方面，國民黨在第一、二選區也都還未有確定人選；而民進黨則分別推出現任立委鍾佳濱、縣議員許展維出戰。

▲▼藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

最後，在宜花東與外島縣市方面，宜蘭縣立委，民進黨推出現任立委陳歐珀再戰，國民黨則還未有人選；花蓮縣立委，國民黨由現任立委傅崐萁再戰，而民進黨還未有明確人選；台東縣方面，民進黨則推出前立委賴坤成，而國民黨還未有確定人選；澎湖縣方面，民進黨推出現任立委楊曜，國民黨則未有確定人選；金門、連江縣立委，民進黨目前都還未有人選，而國民黨現任立委陳玉珍、陳雪生都確定再戰。

▲▼藍、綠區域立委對戰組合。（圖／記者詹宜庭製）

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