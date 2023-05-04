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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚大安區立委初選！鍾沛君合體柯文哲　羅智強找韓國瑜站台唱歌

▲▼羅智強、鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自鍾沛君臉書）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市第六選區（大安）立委初選採全民調制，電話民調時間為5月10日至12日，包括前議員羅智強、現任議員鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明都宣布加入戰局。其中，鍾沛君昨日合體民眾黨主席柯文哲，強調顏色並非唯一的判準，人與人的感情不必染色；而羅智強今則在音樂會上請來前高雄市長韓國瑜，一起獻唱名曲《月亮代表我的心》。

鍾沛君昨日透過臉書發文表示，上週得知柯文哲要到她的母校南投暨大演講，身為傑出校友的她，因為在台北市議會有大會議程，只能在會後傍晚才南下加入，以「南投女兒」的身分與柯文哲逛夜市，略盡地主之誼。她說，柯文哲仍是印象中的他，大啖星期三夜市必吃的蚵仔煎，還向當地民眾黨部主委千翔介紹她，說她在跑新聞時就和柯很好，當了議員也是。

鍾沛君指出，她當場詢問柯文哲會幫「鍾沛君議員」的表現打幾分，柯秒答，「85分！而且都是有準備質詢，不會亂罵！」對於媒體詢問兩人此次合體是否為藍白合？柯文哲則回應「這我好朋友啦！」鍾沛君強調，顏色從來不是唯一的判準，人與人的感情不必染色，她也深信政治人物重要的終究是品質，而非黨派。

除了鍾沛君與柯文哲合體，對手羅智強也找來韓國瑜站台。羅智強昨日透過臉書發文表示，3月初，他曾拜訪韓國瑜，當時他已對外宣布參選大安區立法委員，面對內憂外患，來自黨內黨外的攻擊不斷，韓國瑜送他「做人圓、做事方，得道多助！」這句話，並建議他「要懂得開口找人幫忙你，讓大家一起當你的後盾！你不要不好意思，大家都願意幫助你，但你不開口，我們怎麼幫忙呢？」

「這句話解開了我的心結」，羅智強透露，之前的他，一直難於開口，向人求助。一方面是怕造成別人的困擾，另一方面則是怕被別人拒絕，心裡會不好受，但韓國瑜的一席話，卻讓他茅塞頓開。羅智強說，從那之後，他變得比較有勇氣，請好友與政壇前輩們幫忙站台及街頭演講，一起打贏這場對他來說至關重要的立委初選。

羅智強強調，當他願意開口後才發現，其實大家都等著他開口求助，也都很樂意拔刀相助，漸漸開始有一種「得道多助」的溫暖感，大安區立委初選再也不是一個人的江湖、孤軍奮戰了。最後，他也感謝韓國瑜的金玉良言，幫他打破了不敢開口求助的心結，並預告韓國瑜將出席他今天舉辦的音樂會，並獻唱名曲《月亮代表我的心》。

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