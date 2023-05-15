劉櫂豪要求交通部改善池上車站人行連通道　離島航線經營檢討機型

▲劉櫂豪要求交通部，改善池上車站人行連通道及離島航線經營檢討。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

立委劉櫂豪15日於立法院交通委員會質詢交通部陳彥伯次長，針對台鐵池上車站增設前後站地下連通道及離島航運經營權重新檢討納入地方意見確保民眾交通權益，要求交通部儘速評估辦理。陳彥伯次長表示，將督促鐵道局及台鐵局研議池上車站改善以及要求民航局重新檢討離島航線經營權，評估機型改善及增加經營家數。

劉櫂豪表示，台鐵池上車站在地需求盼能增加前後站的地下人行連通道，來提供居民旅客更便利的旅運服務，同時也能促進車站周遭的經濟觀光發展；劉櫂豪強調現階段鐵道局正辦理花東鐵路雙軌化工程，可於工程進行時，將池上車站的改善建議納入辦理，並與台鐵局研議後續增設池上後站的營運管理。鐵道局伍勝園局長允諾，會將委員的建議納入評估辦理，並於台鐵局共同研商，朝正面解決方向研議。

劉櫂豪另指出，台東目前蘭嶼綠島的離島航線經營權由德安航空經營至2025年底截止，民航局應儘速評估下個10年的離島航線經營權，同時針對這幾年來民眾詬病的機型易受天候影響停飛問題做改善，民航局應研議以後離島航線經營規劃由2家以上業者，才能促進競爭提升服務品質，同時降低風險，確保民眾的交通權益。民航局說明，會儘速來評估辦理。