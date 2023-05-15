專屬於台東　減廢生活節520登場

▲減廢生活節520登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東環保局將於20日上午9點至下午3點，在環保局旁草皮(台東市臨海路一段525號)舉辦第2屆「台東減廢生活節」，以「源頭減量、減廢生活」為活動主軸，現場設置無塑美食、二手市集攤位、環境教育宣導攤位及資源回收物兌換站外，還有樂團表演，歡迎大家攜帶環保餐具及野餐墊前來參與。

台東縣政府表示，此次台東減廢生活節則是透過環保創意結合教育活動，以輕鬆、有趣的方式與民眾分享生活中的減廢作為，用實際行動代替口號，攜手縣民一同愛護台東的山光綠水。

環保局指出，此次活動邀請近70個優質環保攤商前來助陣，包含無塑美食、二手市集及環境教育宣導攤位等，其中環境教育宣導攤位部分，除了宣導環境保護的理念外，還特別邀請到6處台東縣環境教育場所到場分享專屬於台東山海之間的環境教育理念，此外環保局更於活動現場設置「資源回收物兌換站」，歡迎民眾攜帶廢玻璃瓶、廢紙容器、廢農藥容器、廢電池、高壓容器及廢照明光源等，至兌換站，達到指定回收量即可兌換美食消費券。

環保局進一步說明，為推廣愛物惜物精神及實踐循環經濟，今年提早設置「小型家電維修站」預約網頁，邀請在地的維修達人為民眾故障的小家電做檢修及更換零件，延長物品使用壽命，維修的家電以電風扇、吹風機、電鍋及烤箱等小型電器為主，但為先準備足夠的零件至現場進行維修，請民眾事先線上登記「生病的小家電掛號」(https://pse.is/4vx8yu)，即日起至5月17日晚間23:59分止，也歡迎民眾多加利用，當天還可跟著維修達人學習簡易的檢修方法。

環保局呼籲，活動當天自備環保餐具的民眾，可至服務台兌換100枚TTPush金幣，數量有限兌換完為止。