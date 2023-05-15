　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關山毛豬產銷班　捐贈自走式水帶沖洗器

▲關山毛豬產銷班捐贈自走式水帶沖洗器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山毛豬產銷班捐贈自走式水帶沖洗器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

消防人員在結束打火勤務返回消防隊後，即使已經精疲力盡但第一件事還是得先清洗髒汙的消防水帶。台東縣關山消防分隊義消分隊長為此特地爭取一組「自走式水帶沖洗器」讓消防員從此不用洗到「腰酸背痛」，15日上午關山毛豬產銷班特地來到消防隊舉行捐贈，鎮長到場見證除了對養豬班的善舉給予肯定也對打火兄弟的無私付出表示感謝。

台東縣消防局關山消防分隊長賴垣志指出，每次出勤返隊後消防員在卸下裝備就是得先必須清洗消防水帶，因為水帶在火場往往沾染油漬髒污或尖銳物所以必須先清洗乾淨；否則一旦整理收納很容易造成水帶表面破損而減短使用壽命。一條水帶重達五公斤以上彎腰清洗，不僅耗時耗力也容易造成職業傷害。

關山義消分隊長周福安說，爭取「自走式水帶沖洗器」的用意是每條20公尺長的水帶需視火點的距離進行接力佈線，而任務結束必須立即進行清洗、晾乾收納以備下次救災使用；有時好不容易清洗後都還沒晾乾接獲通報又再度出勤。得知有「自走式水帶沖洗器」很方便又好用，所以才會爭取毛豬產銷班進行捐贈。

關山毛豬產銷班長方仁弘表示，班員們大部分的時間都忙碌毛豬畜養的工作，但對社區公益或地方事務的關心投入也不落人後。方仁弘指出，毛豬班也曾經捐贈消防隊後勤車和興建候車亭等，這次得知關山消防隊有此需求時很開心能盡份心力，實際觀看「自走式水帶沖洗器」利用消防車水壓帶動水帶往前推動，直接清洗水帶的兩面加上重量輕又方便攜帶，相信能有效減輕消防人員災後的工作負擔。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／開第一槍！　校長：願成為首間「周休三日大學」
2位SS級女優登台「唯一見面會」　老司機激動：陣容太頂！
LIVE／徵召揭曉倒數　郭台銘侯友宜誰出線？最新解析
快訊／小甜甜一度失聯！　王少偉急衝她家找人
周休三日提案通過！　全教總支持：對學生有幫助
空軍22歲下士遭同僚輾死！祖父一手帶大　悲赴殯儀館看阿孫
口罩男真實長相曝光！　遭影射「一堆單親媽媽後宮」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

劉櫂豪要求交通部改善池上車站人行連通道　離島航線經營檢討機型

關山毛豬產銷班　捐贈自走式水帶沖洗器

專屬於台東　減廢生活節520登場

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　民安9號演習18日登場

網路美女援交冰火兩重天才1千　台南男險遭詐騙1萬元

傷心的母親節　槍砲通緝犯落網與母警局相會

台灣第一大花「雷公屁」百株盛開！每天定時放臭屁…越臭越多人聞

世界候鳥日共同維護生態　新北籲賞彩鷸遵守「3不原則」

基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

新北古城風情商圈文昌廟多　吸引考生參拜祈福求好運

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

劉櫂豪要求交通部改善池上車站人行連通道　離島航線經營檢討機型

關山毛豬產銷班　捐贈自走式水帶沖洗器

專屬於台東　減廢生活節520登場

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　民安9號演習18日登場

網路美女援交冰火兩重天才1千　台南男險遭詐騙1萬元

傷心的母親節　槍砲通緝犯落網與母警局相會

台灣第一大花「雷公屁」百株盛開！每天定時放臭屁…越臭越多人聞

世界候鳥日共同維護生態　新北籲賞彩鷸遵守「3不原則」

基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

新北古城風情商圈文昌廟多　吸引考生參拜祈福求好運

快訊／符瓊音順產！女兒「提早來報到了」　逗趣小名曝光：老公硬要取的

味丹家族第三代露面　自曝當建商：5年沒賺錢

陳椒華反立「再生醫療法　邱議瑩痛批：把病人權益當政治籌碼

若教育部肯鬆綁　東吳校長：願成為國內首間「周休三日大學」

劉櫂豪要求交通部改善池上車站人行連通道　離島航線經營檢討機型

金門蚵嗲太誘人！男大生買好想趁熱吃　開車誤踩油門撞進店面

百萬網紅掛急診！護理師粉一說「針要打屁股」　尷尬衝擊也只能脫褲

苗栗警闖紅燈遭廂型車「攔腰撞飛」！警局急澄清：為取締違規車

盧卡申科神隱！錯過普丁午宴「手纏繃帶」腳步不穩　傳病重住院

劉亞仁染毒控「記者太多不現身」　警方下通牒：再拒絕調查就逮捕

地方熱門新聞

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

基隆Podcast宣傳求婚大作戰　替單身男女牽紅線

網路美女援交冰火兩重天才1千台南男險遭詐

槍砲通緝犯落網與母警局相會

基北北桃博物館　周遊列博票券5／15正式開賣

東北角馬加剪　老饕必吃特色料理

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

退休教授兒女條件佳　對象難覓原因曝

新北三重、中和2案簡易都更通過

即／林淑雅死因出爐：頭部重傷亡

慈濟浴佛大典祈福會　侯友宜祝全天下母親平安

新北古城文昌廟多　吸引考生參拜求好運

快訊／中捷董事長林良泰請辭獲准！

更多熱門

相關新聞

台灣國際熱氣球嘉年華來了　繫留體驗開賣

台灣國際熱氣球嘉年華來了　繫留體驗開賣

「台灣國際熱氣球嘉年華」，即將於6月30日至8月28日在台東縣鹿野鄉高台盛大展開！不僅活動長達60天為近年最長，更將創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，還有全球唯一的「媽祖造型熱氣球」首發亮相。台東縣政府15日宣布繫留體驗於5月24日與5月31日中午12點，分2階段開放購票，每場次僅開放80位名額。

專屬於台東　減廢生活節520登場

專屬於台東　減廢生活節520登場

涵洞突傳咳嗽聲　台東男為救鞋險沒命

涵洞突傳咳嗽聲　台東男為救鞋險沒命

台東縣「民安9號」演習18日登場

台東縣「民安9號」演習18日登場

台東護師節大會！饒慶鈴表揚績優護理

台東護師節大會！饒慶鈴表揚績優護理

關鍵字：

消防隊關山台東

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

「周休三日」提案過了！5700人連署

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面