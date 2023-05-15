關山毛豬產銷班　捐贈自走式水帶沖洗器

▲關山毛豬產銷班捐贈自走式水帶沖洗器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

消防人員在結束打火勤務返回消防隊後，即使已經精疲力盡但第一件事還是得先清洗髒汙的消防水帶。台東縣關山消防分隊義消分隊長為此特地爭取一組「自走式水帶沖洗器」讓消防員從此不用洗到「腰酸背痛」，15日上午關山毛豬產銷班特地來到消防隊舉行捐贈，鎮長到場見證除了對養豬班的善舉給予肯定也對打火兄弟的無私付出表示感謝。

台東縣消防局關山消防分隊長賴垣志指出，每次出勤返隊後消防員在卸下裝備就是得先必須清洗消防水帶，因為水帶在火場往往沾染油漬髒污或尖銳物所以必須先清洗乾淨；否則一旦整理收納很容易造成水帶表面破損而減短使用壽命。一條水帶重達五公斤以上彎腰清洗，不僅耗時耗力也容易造成職業傷害。

關山義消分隊長周福安說，爭取「自走式水帶沖洗器」的用意是每條20公尺長的水帶需視火點的距離進行接力佈線，而任務結束必須立即進行清洗、晾乾收納以備下次救災使用；有時好不容易清洗後都還沒晾乾接獲通報又再度出勤。得知有「自走式水帶沖洗器」很方便又好用，所以才會爭取毛豬產銷班進行捐贈。

關山毛豬產銷班長方仁弘表示，班員們大部分的時間都忙碌毛豬畜養的工作，但對社區公益或地方事務的關心投入也不落人後。方仁弘指出，毛豬班也曾經捐贈消防隊後勤車和興建候車亭等，這次得知關山消防隊有此需求時很開心能盡份心力，實際觀看「自走式水帶沖洗器」利用消防車水壓帶動水帶往前推動，直接清洗水帶的兩面加上重量輕又方便攜帶，相信能有效減輕消防人員災後的工作負擔。